<span style='text-decoration: underline;'>Absentéisme à l’APN</span>:<br><span style='color:red;'>Nos élus sont-ils irresponsables ?</span>

Les députés de l’opposition, comme ceux du pouvoir, seront soumis au devoir de présence. C’est-à-dire que la loi restreindra quelques «libertés» des députés, dont nombreux vont régler des questions personnelles au lieu d’assister à des plénières ou à faire leur travail en commission. Le député devra donc justifier de toutes ses absences aux regards de la prochaine loi. Celle-ci, ouvre donc une nouvelle perspective à l’action parlementaire et donnera, ainsi, au pouvoir législatif une meilleure visibilité.

Après la présentation du plan d’action du gouvernement très suivie par les députés, l’hémicycle de l’Assemblée populaire nationale s’est vidé, sitôt les caméras des télévisions braquées ailleurs. Les interventions des élus de la nation, entre soutien et opposants à la démarche gouvernementale, n’avaient pour spectateurs que les membres du gouvernement et le président de l’APN. A voir l’état du pouvoir législatif au moment où se discutait l’avenir de la nation, n’importe quel observateur ne donnerait pas cher de sa crédibilité devant l’omnipotence de l’exécutif dont le pouvoir semble bien installer pour longtemps encore. En effet, ni les formations de l’opposition et encore moins ceux de la majorité, ne donnent l’impression d’avoir saisi l’importance de l’animation d’un débat fécond, franc et démocratique. Les premiers se sachant minoritaires, donc perdants, baissent les bras et préfèrent vaquer à d’autres occupations après une prise de parole symbolique face aux caméras. Les seconds ne se cassent pas la tête outre mesure et estiment leur rôle se limiter à l’approbation du plan d’action au moment du vote.

De fait, l’ensemble des préoccupations soulevé par les uns et les autres dans le cadre de ce «débat de sourds», feront certes, l’objet de réponses de la part du Premier ministre, sans que cela n’apporte que ce soit de nouveau dans l’accomplissement de la démocratie naissante en Algérie. Les électeurs qui ont boudé les urnes, trouvent dans le comportement absentéiste des députés, une confirmation de leur attitude abstentionniste. Quant aux 35% qui ont contribué à l’existence de l’instance parlementaires, ils constatent méduser le peu de sérieux que réservent les élus à leur mandat à l’ouverture de la première session parlementaire.

Il reste que ce comportement n’est pas censé durer, à bien lire la nouvelle Constitution qui oblige les élus de la nation à une présence plus régulière à leur poste. Une obligation qui devra être inscrite noire sur blanc dans la loi portant règlement intérieur de l’APN, programmée certainement dans les toutes prochaines semaines. Ce texte est d’ailleurs l’une des priorités de la présente session parlementaire, en raison de son importance stratégique en matière de promotion de la démocratie parlementaire. Il devra, comme le souligne clairement la Constitution, accorder de larges prérogatives aux représentants de l’opposition. Ces derniers disposeront, faut-il le rappeler, d’une journée par mois où ils pourront débattre du thème de leur choix.

Il faut dire que cette loi est rendue nécessaire, en raison de l’inconséquence des formations politiques qui ont proposé aux suffrages universels des cadres qui n’avaient pas pour objectif d’enrichir la démocratie, mais s’en servir à des fins peu orthodoxes. Comme pour l’obligation d’intégrer les femmes sur les listes électorales. Cette loi viendra renforcer la démocratie dans le pays, au nez et à la barbe de partis, visiblement intéressés par autre chose que l’intérêt supérieur de la nation.

Il serait injuste de jeter la pierre à tout le monde, mais le spectacle qu’ont donné d’eux les députés de l’APN, justifie amplement un texte qui réglemente leur mission et combat l’absentéisme. Cela, tout en ouvrant les portes à l’institutionnalisation de l’opposition. D’une pierre deux coups.

Alger: Smaïl Daoudi