<span style='text-decoration: underline;'>Handisports | Mohamed Kadda Krachai</span>:<br><span style='color:red;'>«Nos moyens sont dérisoires et tous nos appels restent sans échos»</span>

Il était athlète d’élite d’handisports, dans la catégorie mal voyants, et ayant évolué au club ASSN d’Alger, entre 2002 et 2005, avant de devenir entraineur. Ayant acquis une certaine expérience, il découvre Kardjena Kamel et Bahlas Houari, et malgré leur handicap. Il réussira à les forger, pour les propulser aux plus hautes marches du podium, au niveau mondial, afin qu’ils soient des champions olympiques et du monde. Manquant de considération, cet entraineur racé et d’expérience, sort de son silence et nous dévoile tous ses déboires.

Tout d’abord présentez-vous à nos lecteurs ?

M.K.K. « Je suis un ancien athlète d’handisports, catégorie mal voyants, et athlète d’élite en athlétisme, entre 2002 et 2005. Sous les couleurs de l’ASSN Alger, je réalise les minimas et j’ai été retenu pour les jeux para olympiques d’Athènes. Mais pour certaines raisons, je n’ai pu participer. Par la suite, j’ai participé aux jeux arabes, qui se sont déroulés à Alger, où j’ai décroché la médaille d’argent, avant d’arrêter ma carrière d’athlète ».

On a commencé à s’intéresser à vous par la suite, n’est-ce pas ?

M.K.K. « Grâce à mon expérience, des personnes se sont penchées sur mon travail. J’ai fait la connaissance d’un certain Khalladi Amine, un classificateur international reconnu. Ses conseils m’ont beaucoup aidé, pour classifier les athlètes, selon leur handicap. En 2006, j’ai participe à un stage, organisé par la fédération de la discipline à Oran, pour une formation d’encadreurs. A l’issue de ce stage, j’ai décroché un diplôme de 1er degré et j’ai continué. Puis j’ai obtenu un autre diplôme de 2eme degré, me permettant d’encadrer des athlètes d’élite ».

Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Bahlas et Kardjena ?

M.K.K. « Après avoir rencontré l’athlète, féminine Boukhaloua Nacera, alors licenciée au club ASSN Alger, en 2006, c’était au tour de Kardjena Kamel, au CEM, à la fin de ses études. Je l’ai alors persuadé, et juste après une année de pratique, il a participé aux jeux africains d’Alger en 2007, puis au meeting international de Tunisie, pour une qualification aux JO de Pékin ».

Et Bahlass Houari, c’était quand ?

M.K.K. « La rencontre avec Bahlas Houari s’est déroulée au début de l’année 2010. La médaille de Kardjena l’a beaucoup intéressé, et il voulait pratiquer un sport. Il a tout de suite accepté de travailler avec moi. Mais j’ai souffert avec lui. il fallait le tester, pour le classer dans sa catégorie. Après 6 mois de tests avec disque, club et Massure, il s’est spécialisé au lancer de « club ». Sa première participation internationale, c’était en Nouvelle Zélande en janvier 2011, où il s‘est adjugé deux médailles, en or et argent. C’était une grande satisfaction pour moi, en tant qu’entraineur national, après tant d’efforts et de souffrances ».

Vous avez à chaque fois, crié haut et fort, vos difficultés pour préparer vos athlètes, en prévision de grands rendez-vous mondiaux, qu’en dites-vous ?

M.K.K. « Avant les JO para olympiques de Londres de 2012, j’ai lancé un appel pour avoir des moyens, pour bien préparer mes athlètes, mais en vain. Lors de ces JO de Londres, mes deux athlètes se sont illustrés, pour s’adjuger de l’or et du bronze .En 2013 lors des championnats du monde en France, 3 médailles d’Or, mais en 2015 à Doha, au Qatar, on n’a récolté que de l’argent, vu nos déboires, en raison du manque de moyens.

Pourtant, je n’ai cessé d’attirer l’attention des autorités locales, notamment le wali, à travers une lettre, où j’ai énuméré tous nos problèmes. Malgré les instructions du wali, rien n’a été fait de la part des responsables du sport de la wilaya ».

Quels sont vos souhaits ?

M.K.K. « Je souhaiterai, que nos appels soient entendus par le nouveau wali, car c’est toujours les mêmes problèmes qui perdurent. Je le dis, ce n’est pas aisé d’entrainer un athlète handicapé, vu qu’il nécessite des moyens spécifiques et une bonne prise charge, notamment dans sa vie sociale. Je réitère aussi mes appels au président de l’APC, pour l’attribution d’un local, au niveau de l’une des infrastructures sportives communales. En ce qui me concerne, je continuerai à œuvrer pour cette frange d’athlètes, et en tant qu’entraineur, je dois préciser, que je suis aussi arbitre handisports NTO, détenteur d’un diplôme reconnu par la commission internationale d’arbitrage ».

B.Sadek