Les soirées estivales de cette année, sont merveilleusement culturelles dans pas mal d’endroits, malgré les velléités rétrogrades que l’on a, faut-il le souligner, très rarement constaté cet été. L’approche de l’aïd El Adha et la problématique des migrants qui a meublé cette saison avec des accusations stupides, n’ont pas atteint le moral des Algériens. Les réfugiés syriens et les immigrants africains qui, contrairement à la tradition, ne se concentrent pas en un lieu, mais sont dispersés sur le territoire national, donnent donc aux mois de l’été et à ses soirées une coloration quelque peu particulière.

Mais est-ce à dire pour autant que le tableau est complet et qu’il n’y a rien d’autre d’intéressant à faire à quelques semaines de la rentrée sociale ? La réponse est manifestement non. Et pour cause, à moins de 9 mois d’un important rendez-vous politique, il aurait été souhaitable que ce ne soient pas seulement les associations sociales et culturelles qui animeraient les soirées estivales. Les partis sont, en principe, tout aussi interpellés que les autres acteurs de la cité. La proximité d’une importante échéance électorale et l’impératif de donner un sens à leur existence, devraient pousser les acteurs politiques à choisir l’option des rencontres citoyennes pour défendre leurs idées et contribuer à l’effort de l’éveil des consciences.

Au lieu de cela, nous assistons à une chamaillerie politicienne sur de prétendues initiatives de sortie de crise. Chaque formation y va de sa vision et concentre son travail sur des «tête-à-tête» entre les patrons des formations politiques. On a l’impression que le personnel politique craint de parler politique aux citoyens de ce pays. Pourtant, on se serait attendu à plus de dynamisme de leur part. Mais force est de constater que toute cette armée de politiciens ne cherchait ni le débat, ni l’intérêt de la société. Ce que veulent les partis, c’est tout simplement du pouvoir et rien que du pouvoir. Il faudrait dire à tous ces petits leaders, que l’action politique est un travail à temps plein. Avec la manière dont se prennent nos politiciens, il y a fort à parier que la prochaine élection présidentielle n’emballe pas vraiment les électeurs. Pour cause, on ne voit du côté de l’opposition aucun signe probant d’une démarche censée prendre de l’ampleur.

Par Smaïl Daoudi