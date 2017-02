<span style='text-decoration: underline;'>LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA À L’OCCASION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER</span>:<br><span style='color:red;'>«Nos travailleurs et nos ingénieurs ont assuré la nationalisation des hydrocarbures»</span>

Il a rappelé une réalité tangible, à savoir que «ce sont nos travailleurs et nos ingénieurs qui ont assuré le succès de la démarche de nationalisation des hydrocarbures à une période où de telles mesures étaient un défi pour les sociétés pétrolières mondiales, une décision couronnant le recouvrement de la souveraineté totale de l’Algérie».

Comme de tradition, le président de la Répu blique a adressé un message à la nation, à l’occasion du double anniversaire de la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Le président avait beaucoup à dire aux travailleurs, puisque le 24 février de cette année intervient dans un contexte socioéconomique et politique particulier. Le propos du président est fort instructif, en ce sens que cette conjoncture, ne remet pas en cause l’oeuvre réformatrice du chef de l’Etat, elle la justifie, bien au contraire. Ainsi, apportant son éclairage au débat de l’heure, il a estimé dans son message, lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi, que «L’Etat se doit de poursuivre et d’accélérer l’exécution de nos programmes nationaux et les réformes initiées dans les différents secteurs économiques et administratifs».

La détermination du président de la République demeure tout à fait liée au sens pragmatique qui a toujours guidé son action, et se traduit par le souci de sauvegarder prioritairement les intérêts du citoyen algérien. De fait, il a indiqué que «l’Etat se doit également d’apporter davantage d’harmonie entre son attachement à préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et la prise en charge de la couche démunie, d’une part et la régulation du marché et la protection des consommateurs de la spéculation, de l’érosion de leurs revenus et de la dégradation de leur niveau de vie». Le président de la République affiche une forte conviction quant au rôle des travailleurs lors de la lutte de libération, mais également à l’oeuvre de développement socioéconomique du pays et surtout à sa défense durant la tragédie nationale.

De «réserve de nationalistes et de Moudjahidine » durant la guerre de libération nationale, à «une source de sacrifices incommensurables signés par des dizaines de milliers de nos travailleurs à leur tête le martyr symbole Aissat Idir», les masses ouvrières auront donc marqué, selon le président de la République le passé et le présent du pays. Une précieuse contribution à la mère patrie que le président salue en s’adressant à la direction de l’Union générale des travailleurs algériens. Laquelle a choisi cette année la ville de Djelfa pour les célébrations officielles du 24 février. Un choix que le chef de l’Etat estime judicieux, puisque a-t-il dit, il «marque la place importante des zones rurales de l’Algérie durant la Guerre de libération ». Au delà de la symbolique, le chef de l’Etat a rappelé une réalité tangible, à savoir que «ce sont nos travailleurs et nos ingénieurs qui ont assuré le succès de la démarche de nationalisation des hydrocarbures à une période où de telles mesures étaient un défi pour les sociétés pétrolières mondiales, une décision couronnant le recouvrement de la souveraineté totale de l’Algérie». Il y a là un témoignage de l’efficacité des travailleurs algériens, que ce soit dans le combat libérateur que dans l’effort de réapposition des ressources naturelles du pays. Le témoignage du chef de l’Etat englobe aussi les sacrifices des années 90.

«Si les travailleuses et travailleurs étaient à l’avant garde à l’appel de la patrie pour la sauver de la destruction et du chaos, ils étaient aussi mobilisés et engagés en faveur de l’option de la concorde civile et de la paix et la réconciliation nationales» note-t-il. Toute cette capacité de résistance servira à répondre au défi de l’heure, celui de la diversification de l’économie. Et Bouteflika ne veut pas s’y tromper, soulignant que «la véritable victoire pérenne sur cette crise financière est celle de mettre l’Algérie à l’abri de son itération tout comme elle exige de nous, Algériennes et Algériens, une relance solide et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rail le processus de construction de l’économie nationale, une économie libérée de l’hégémonie des hydrocarbures et diversifiée à l’image de la diversification des capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles et autres de notre pays».

La bataille économique ne saurait être menée sans l’apport d’un gouvernement en phase avec la société. Sur la question, le président de la République dira dans son message, l’importance «de faire évoluer notre vision du capitalisme national intègre et du partenariat étranger équitable en tant que partenaires stratégiques des travailleurs pour le développement économique, et, partant, accepter plus aisément les réformes nécessaires pour l’amélioration des conditions d’investissement dans notre pays».

