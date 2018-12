<span style='text-decoration: underline;'>Handball /Le club féminin de handball ‘’Nour’’ de Sidi Chami Abdelkrim Chaia : (entraineur U16 et Seniors club féminin Nour de Sidi Chami): «Notre cheval de bataille, la formation pour le développement de la discipline»</span>:<br><span style='color:red;'>«Notre cheval de bataille, la formation pour le développement de la discipline»</span>

-Présentez-vous à nos lecteurs ?

-Je suis un ancien handballeur de l’OM Arzew qui active en qualité d’entraineur au sein de la formation du club féminin ‘’Nour’’ de Sidi Chami depuis sa création en 2013 .Nos jeunes catégories participent aux différents challenges de wilaya et grâce au bon travail, on s’affirme et on réalise de bons résultats mais notre seul problème, c’est le manque d’infrastructures sportives au niveau de la commune de Sidi Chami. On est obligé de se déplacer pour les entrainements à la salle omnisports se trouvant à Es Senia, ce qui nous cause des désagréments.

-Votre objectif, c’est la création d’un pole de développement à Sidi Chami, n’est-ce pas ?

-On travaille sur un projet sportif pour le développent de la discipline à partir de la base pour arriver à la catégorie seniors et aussi, pour aboutir par la suite à la création d’un pole de développement au niveau de notre localité. On peut réaliser cet objectif vu que la pâte et les bonnes volontés existent.

-Donc, vous êtes prêts à entamer le premier championnat féminin senior qui va être lancé ce mois par la LROHB ?

-Notre équipe seniors féminine est prête pour l’entame du championnat seniors .Elle est constituée de plus de 50% d’éléments issus de notre formation et d’autres récupérés d’autres clubs dont celui de Gdyel qui a été dissout. On a débuté les entrainements depuis le mois d’octobre à la salle d’Es Senia .Je ne cesserai de remercier les responsables de ligue régionale de handball à leur tête Bounadeur Brahim, qui ont insisté pour la relance d’un championnat seniors féminin seniors, après plusieurs années d’absence qui ont causé une forte déperdition et la dissolution de plusieurs clubs féminins.

-Vos féminines sont entrées en lice en coupe d’Algérie ce weekend et se sont bien comportées, qu’en dites-vous ?

-Certes, cette entrée en matière en coupe d’Algérie pour nos seniors est un bon test d’évaluation.

Mais toujours est-il, que nos filles ont profité pour avoir un match dans les bras et pour tester leurs capacités. Elles se sont qualifiées haut la main sur un score de 21 à 7.

-Avez-vous les moyens pour affronter ce championnat de nationale deux qui nécessite des moyens notamment financiers vu les longs déplacements et autres frais ?

-12 équipes vont participer à ce premier championnat de la ligue régionale Ouest dont Hawa de Saida et de la Saoura. Il nous faudrait des moyens surtout financiers, sachant qu’on va effectuer de longs déplacements. Ce n’était pas aisé pour la LROHB de lancer ce championnat, vu que la majeure partie des clubs souffrent du manque de moyens. En Plus de l’APC qui nous aide énormément, je citerai aussi le sponsor ‘Transports Nouba’’ qui prend complètement en charge les seniors filles.

-Quels sont vos objectifs pour cette première année en seniors ?

-Faire bonne figure et participer honorablement. Avec du travail et de l’expérience, on pourrait revoir notre objectif à la hausse la saison prochaine car notre volonté est grande. Nous disposons d’un bon réservoir de jeunes qui arrivent, surtout les minimes qu’on pourrait récupérer une fois arrivées en cadettes. Je reste convaincu et surtout optimiste car il y a une réelle politique pour le développement du sport féminin de la part des instances sportives dont la DJS.

Propos recueillis par Sadek Belkheir