Notre maison brûle et nous regardons ailleurs

Les choses s’accélèrent de manière inquiétante. Alors que les pays arabes sont encore en train de discuter de la riposte à apporter à la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, les Israéliens sont passés eux, à la deuxième étape de leur plan. Désormais, ils sont déjà entrés en guerre contre les pays de la région. La Syrie aujourd’hui avec l’Iran bien sûr et les autres suivront.

Les Israéliens qui ont tiré leur épingle du jeu devant la vague d’instabilité qui a touché le monde arabe, veulent fructifier cet état de fait. Dans une région où les espaces aériens sont devenus des plus permissifs et où les forces militaires de plusieurs pays guerroient bien loin de leurs terres, les Israéliens veulent régler leur solde de tout compte. Et ce, ils ont cette fois l’appui franc et clair d’une administration américaine toute acquise aux thèses sionistes, mais en plus ils ont l’assentiment, à peine dissimulé, de plusieurs capitales arabes qui sont obnubilées par une seule chose; voire les Iraniens mettre genoux à terre. Et si cela doit se faire grâce à l’ennemi de tous les Arabes et tous les musulmans, alors qu’il se fasse et avec la bénédiction et les prières de nos éclairés gouvernants.

Bizarrement c’est aujourd’hui la Syrie qui défend le dernier honneur des Arabes. Cette Syrie dont les voisins font tout pour la faire éclater en mille morceaux et dépecer ses territoires. C’est elle seule qui fait face aux agressions clairement affichées des Israéliens qui piétinent allégrement le droit international dans l’impunité la plus totale. Israël profite ainsi du grand chaos dans la région, comme le font déjà la Turquie ou l’Arabie Saoudite. Sauf qu’Israël ne s’arrêtera pas là et a bien l’intention d’imposer son hégémonie à tout le monde et à bouffer les pays arabes les uns après les autres. Une hégémonie qui fera taire à jamais toute résistance arabe à sa présence dans la région et qui tuera la cause palestinienne.

Les pays arabes devinent clairement les intentions de la stratégie israélienne, mais ils ont décidé de la cautionner pour ne pas mettre en colère le protecteur américain qui s’est mis officiellement et au plus haut du centre de décision en diapason avec les seuls intérêts de l’Etat sioniste. Les Arabes adorent se chamailler entre eux et oublient, pour leur malheur, qu’une partie de leur «aabaya» prend déjà feu. Un feu qui les consumera l’un après l’autre d’une manière ou d’une autre.

Par Abdelmadjid Blidi