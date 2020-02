<span style='text-decoration: underline;'>Semi-marathon national des Oasis</span>:<br><span style='color:red;'>Noureddine Athamna remporte la 9ème édition</span>

L’athlète Noureddine Athamna (Khenchela) a remporté le 9e semi-marathon national des Oasis organisé samedi à Ouargla, suivi respectivement de Abdelhalim Dellal (Sétif) et Ismail Machkour (Chlef).

Chez les dames, Nawel Abbès est montée sur la plus haute marche du podium à l’issue de l’épreuve devant Fatima Zahra Dlimi (bordj Bou Arreridj), alors que la troisième place est revenue à Khadidja Soualah (Ouargla). Quelque 600 athlètes, ont pris part à la course qui s’est déroulée sur une distance de 21 km, au départ de la commune de Sidi-Khouiled, en passant par celle d’Ain El-Beida, pour arriver au stade du 24 février à Ouargla. Les participants, en majorité structurés dans des clubs sportifs à travers plusieurs wilayas du pays, se répartissent sur quatre (4) catégories (18-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et plus de 60 ans), a précisé à l’APS, le président de la ligue d’athlétisme de la wilaya d’Ouargla. Les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés, en coordination avec tous les acteurs concernés, afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de cette compétition retenue dans le calendrier la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), a ajouté Yahia Makhloufi. Des récompenses allant de 30.000 à 50.000 DA ont été consacrées pour primer les trois premiers vainqueurs. Organisé conjointement par la ligue d’athlétisme d’Ouargla et la FAA, en coordination avec la direction locale la Jeunesse et des Sports (DJS), le 9e semi-marathon des Oasis a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et médailles.