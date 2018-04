Noureddine Chouicha: un géant s’en va

Durant ces sept derniers jours, il était adossé à sa mort comme le causeur à sa cheminée. Il ne marchait plus depuis octobre 2017, luttant contre l’incurable maladie depuis son lit devenant son dernier terrain de basket. Noureddine Chouicha, l’enfant prodigue du meilleur basketball que l’Algérie ne connaîtra plus jamais, est sorti haut la main de son dernier match. Il s’est battu, battu, battu, quittant son piédestal avec élégance. Chouicha est retourné à Dieu avec le sourire. Comme une douce délivrance. Il avait passé son ultime semaine auprès des siens avec un regard tranquille tellement apaisé et apaisant et réconfortant que Nabila, sa fille cadette échafaudait un autre plan de sortie champêtre, depuis sept mois de lutte. Le destin ne lui a pas accordé le temps d’une autre virée printanière. Au seuil de l’aurore, ce jeudi 26 avril, le papa lui faisait ses adieux, avec sa douceur coutumière et son sourire éternel. En février dernier, il avait soufflé ses 74 bougies.

Nabila, sa fille cadette qui ne l’a jamais quitté d’une semelle pendant ces cinq années de secrètes souffrances, n’oubliera pas le dernier match du papa pour lequel elle s’était érigée en coach, de jour comme de nuit. Ils ont gagné ensemble toutes les batailles de la survie, jusqu’aux ultimes instants que le destin avait consentis à l’enfant de l’ASM Oran. De tout temps, ce fabuleux athlète qui valsait, tel un trapéziste, entre le basketball et le handball, souhaitait chanter aux sons d’une relève de qualité. Hélas, Chouicha n’aura jamais été témoin d’une génération de basketteurs digne de son envergure exceptionnelle. C’était suffisant pour que son image, son nom et ceux de ses compagnons de route restent gravés dans l’histoire du basketball algérien comme un trésor indélébile, sans réplique ni une approximative ressemblance.

Ce phénoménal joueur est donc parti sans goûter au plaisir de régénérescence de la balle au panier. Sa dernière apparition média, en ma compagnie sur Canal Algérie au printemps 2017, révéla un homme en colère contre une discipline que ses dirigeants et ses politiques ont laissée mourir à petits feux. On ne le reverra plus sur aucun écran.

A croire qu’il ne pouvait plus survivre à sa douleur induite par la mort du basket et du hand national. Ses anciens et célèbres coéquipiers des années 70-80, ses admirateurs et l’ensemble des acteurs du mouvement sportif, l’ont accompagné à sa dernière demeure en pensant, combien Noureddine Chouicha les a quittés avec l’amertume d’un travail totalement raté de la part de leurs successeurs. C’était à ce moment d’une grande peine, l’épitaphe que méritait leur camarade.

Toutes les images du passé s’étaient alors mises à défiler dans les subconscients de cette foule de talentueux et fidèles amis. Vecteur d’image de marque et prestige pour l’Algérie, Chouicha Noureddine était l’incarnation même du basketball de très haut niveau. Un monstre, camarade de classe internationale des Soudani, des frères Benmessaoud de Bilekhdar Kaddour, de Brahiti. Terreur élégante des losanges, personnalité attachante extraordinairement appréciée par tout l’univers du basketball et du handball, icône africaine du sport, mais également en Europe et aux États-Unis qui s’étaient intéressés à lui. Et oui, les Harlem Globe Trotter contre lesquels il avait joué lors d’une tournée à Oran, voulaient le détourner vers le paradis du basketball. Mais trempé à vie dans sa modestie naturelle, le fils de l’ASM préférait continuer à jongler entre les sélections nationales de handball et de basket.

Unique dans les anales: une cinquantaine de capes parmi la génération fin 60 et 70 de jeu à sept et moteur increvable, artiste magique au sein de l’équipe nationale de basket, au temps d’une cuvée exceptionnelle que l’Algérie pleure encore. Comme on te pleure aujourd’hui, Noureddine. Repose en paix, cher ami. Et rassures toi: Nabila ne restera pas seule, comme tu l’espérais, il y a trois jours, avant que tu nous quittes. Tes amis le promettent!

Fayçal Haffaf