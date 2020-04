<span style='text-decoration: underline;'>MOHAMED OUADJAOUT, MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous allons arriver à un accord qui satisfera tout le monde»</span>

Lors de sa rencontre, hier, avec une seconde délégation constituée de représentants des syndicats et partenaires sociaux, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a affiché sa disposition pour prendre en considération l’ensemble des propositions.

Organisée au siège ministériel, sis à El Mouradia à Alger, « cette réunion a été présidée par le premier responsable du secteur durant laquelle des discussions ont eu lieu avec le deuxième groupe de représentants des syndicats accrédités dont l’objectif est d’échanger les propositions sur l’organisation des travaux de la fin de l’année scolaire 2019-2020 dans les circonstances exceptionnelles imposées par l’épidémie du coronavirus », a indiqué un communiqué du ministère de l’Éducation nationale. La même source a précisé qu’au cours des discussions avec ses hôtes, M. Ouadjaout a indiqué « qu’il est prêt à étudier toutes les propositions pour trouver les meilleures voies qui permettent de sauver l’année scolaire 2019/2020, tout en tenant à afficher son optimisme quant aux résultats des consultations qui vont au final satisfaire toute la famille éducative ».

Ainsi, le premier responsable du secteur a précisé « que cette réunion faisait partie d’une série de rencontres avec les partenaires sociaux afin de connaître leurs points de vue, opinions et suggestions concernant l’organisation du travail de fin d’année scolaire comme une véritable force de suggestion conformément à l’engagement qu’il avait pris dans la lettre qu’il a adressée à la famille éducative », a ajouté le communiqué. Il est à signaler qu’au cours de cette réunion consultative, les deux parties ont également examiné les modalités et les différentes propositions qui permettront de trouver le meilleur moyen d’organiser les examens scolaires, en cas de prolongation ou de levée de confinement.

À cette occasion, M. Ouadjaout a remercié « tous les syndicats qui ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités face aux circonstances difficiles que traverse le pays », assurant que « beaucoup d’entre eux ont enregistré avec une grande approbation la participation à des campagnes de solidarité et collecte de dons au profit des catégories touchées par la pandémie qui a frappé notre pays et pour avoir proposé des initiatives proactives concernant l’organisation du travail de la fin de la saison scolaire ».

Le ministre a également remercié les syndicats pour avoir proposé des mesures qui peuvent être prises concernant les examens scolaires nationaux. Par ailleurs, le ministre a souligné que la tutelle a adressé à l’encontre des partenaires sociaux une série de propositions préliminaires sur la base desquelles il est possible de construire une vision consensuelle qui inclut des solutions alternatives dans le cas du prolongement de la suspension des cours au niveau des établissements d’enseignement ou leur reprise après la levée de confinement, et ce, selon des mesures appropriées à la pratique de l’enseignement.

M. Ouadjaout a insisté une nouvelle fois qu’il « était prêt à écouter toutes les propositions et se dit être conscient que toutes parties vont arriver ensemble, à la fin des consultations, à trouver un accord qui satisfera les élèves, leurs parents et l’ensemble de la famille éducative », a conclu le communiqué du ministère de l’Éducation nationale. Il est à rappeler que lors de la précédente réunion tenue mardi dernier, M. Ouadjaout avait indiqué qu’il n’y aura pas d’année blanche. « On ne considère pas que cette année comme étant une année blanche compte tenu de l’avancée enregistrée dans la dispense du programme scolaire des trois paliers dont les cours se sont poursuivis jusqu’au 12 mars », avait détaillé le ministre.

Samir Hamiche