<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Ouyahia au Conseil national du RND</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous appelons le président à poursuivre sa mission»</span>

Le premier responsable du RND a appelé, ce jeudi, le président de la République à briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Ahmed Ouyahia qui présidait une session du Conseil national de son parti, a demandé au chef de l’Etat de «poursuivre sa mission et son sacrifice au service de l’Algérie». Un positionnement très clair qui suppose le soutien sans faille du RND à la personne du président de la République. «Je suis heureux de constater que notre Conseil national entend appeler le moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre sa mission et son sacrifice au service de l’Algérie et que le Rassemblement national démocratique l’assure de son soutien pour l’accomplissement d’un nouveau mandat à la Présidence de la République», a affirmé M.Ouyahia, mettant ainsi fin à toutes les supputations, désormais infondées sur la prétendue ambition politique.

A travers cette déclaration, le RND s’aligne officiellement sur la position du FLN, donnant par la même, une image homogène de l’alliance présidentielle qui semble visiblement prête à se rassembler derrière la candidature du président de la République. Il faut dire, cependant, que cet appel est bien entendu conditionné par l’accord du président de la République. En attendant, le positionnement RND porte une signification politique majeure, montrant un pouvoir plus que jamais uni, face à une opposition, toujours incapable de s’entendre sur l’identité d’un représentant à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.

A ce propos justement, le SG du RND note que «notre pays fait face à une conjoncture internationale, économique, politique et sécuritaire des plus incertaines et c’est dans tout ce contexte que notre pays se dirige vers les élections présidentielles de 2019, un rendez-vous qui suscite une activité politique accrue». Ahmed Ouyahia constate par contre, que «ce qui n’est pas naturel, y compris par rapport à cette échéance électorale, c’est le déferlement de critiques et même d’insultes indignes contre les symboles de l’Etat». Cela, en sus des «appels répétés pour une période de transition comme si le peuple souverain n’a pas droit à la parole». Il cite également «les manœuvres politiciennes ou occultes pour déstabiliser le front social au détriment du droit des citoyens au service public», a-t-il soutenu.

Ahmed Ouyahia explique l’appel de son parti par la progression de l’Algérie «sur le chemin du redressement et de la reconstruction nationale», en dépit d’un environnement extérieur «qui n’est guère serein», par la bonne gouvernance dont a fait montre le chef de l’Etat.

«La stabilité, nous la devons à la politique promue par le Président Abdelaziz Bouteflika au fil des décennies, qu’il s’agisse des réformes politiques accomplies, de la reconstruction menée au niveau social ou de la relance économique mise en place», a plaidé le patron du RND. Et d’énumérer les décisions concrètes qui ont permis à l’Algérie de consolider sa démocratie: «Combien de pays du sud de la planète disposent de la liberté de la presse qui existe dans notre pays ? Combien de pays du sud de la planète ou même du nord, peuvent distribuer 50.000 logements en quelques journées, comme vient de le faire l’Algérie, à l’occasion de Leilat El Qadr ? Et Combien de pays dépendant des hydrocarbures, ont pu résister à la grave chute des prix du pétrole comme l’a fait l’Algérie sans recourir à l’endettement extérieur et sans voir reculer la croissance économique?». Autant d’interrogations qui portent en elles leurs réponses et convergent toutes vers l’action positive du président de la République.

Evoquant toutes les actions de l’Etat pour faire face à la crise financière, Ahmed Ouyahia a mis en évidence la perspicacité de la gestion du président de la République, ce qui a évité au pays de sombrer dans la crise. Le propos du SG du RND ne s’est pas arrêté au seul aspect économique. Il a relevé dans son allocution, le fait que «beaucoup reste à faire aussi pour l’épanouissement d’une démocratie pluraliste riche d’une compétition de programmes permettant aux citoyens de choisir».

Au lieu de cela, Ahmed Ouyahia dit entendre «ces voix algériennes qui s’élèvent pour soutenir les attaques contre le pays émanant d’organisations étrangères autour de motifs divers et infondés, comme les migrants africains, ou le droit syndical ou enfin la liberté de la presse». Sur le sujet, la position du parti est, on ne peut plus claire: «le Rassemblement national démocratique dont toute l’existence n’est qu’engagement patriotique, se reconnaît dans (le camp) de l’Algérie qui avance, de l’Algérie de l’effort, de l’espoir et de la solidarité. Cet engagement patriotique de notre parti s’est notamment cristallisé depuis 1999 et en toute circonstance, aux côtés du Président de la République». Sans commentaire.

Au plan de son action diplomatique, l’Algérie «est la cible d’attaques d’organisations extérieures qui osent même l’accuser de racisme», en raison de «sa fidélité à des principes en politique étrangère, ainsi que son attachement constant à son indépendance de décision dans le concert des nations» insiste Ahmed Ouyahia. Et d’ajouter: «devant la solidité de notre unité nationale face à toutes les manœuvres qui ont ciblé l’Algérie, depuis l’agression terroriste jusqu’au complot du Printemps arabe, nous sommes de plus en plus la destination d’un flot de drogue pour détruire notre tissu social et surtout notre jeunesse, une agression à laquelle nos forces de sécurité opposent leur vigilance». Voilà qui est dit.

Alger: Smaïl Daoudi