<span style='text-decoration: underline;'>L’émir du Qatar au terme d’une visite d’une journée à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>«Nous avons besoin aujourd’hui de l’Algérie»</span>

L’émir de l’Etat du Qatar a valorisé, mardi à Alger, «le rôle de l’Algérie aux niveaux régional et arabe» et sa contribution au «règlement de nombreux conflits», dans une déclaration à la presse à l’issue des discussions qu’il a eues avec le Président de la République.

En recevant l’émir du Qatar, hier, à Alger, le président de la République a mis en évidence l’excellence des relations entre les deux pays. L’émir du Qatar qui a effectué une visite d’Etat en Algérie a été reçu à sa descente d’avion, à l’aéroport internationale Houari Boumediene par le Président Abdelmadjid Tebboune. Les deux chefs d’Etat ont eu une discussion en tête à tête et élargie par la suite aux délégations des deux pays. Il convient de préciser la parfaite entente mise en avant par Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani et Abdelmadjid Tebboune, lors de la conférence commune qu’ils ont animée au siège de la présidence de la République. En effet, le président de la République a fait état d’une «entente totale» entre l’Algérie et le Qatar sur les différentes questions régionales et internationales. Ceci représente un acquis appréciable pour les relations bilatérales, ainsi que pour la stabilité de tout le monde arabe. Il faut dire qu’Alger comme Doha, joue un rôle essentiel dans leur zone régionale respective. De fait, la crise syrienne et le conflit en Libye ont tout deux, besoin des visions éclairées de l’Algérie et du Qatar, en faveur de solution inclusive et pacifique.

Le président Tebboune a souligné dans le même contexte que les entretiens ont été marqués par «une entente totale entre les deux pays sur les points soulevés tant dans les domaines économique et politique que sur les questions régionales (monde arabe) et internationales». M. Tebboune a souhaité que cette entente entre les deux pays se poursuive, tout en exprimant ses remerciements au Cheikh Tamim pour sa visite en Algérie.

De son côté, l’émir de l’Etat du Qatar a valorisé, mardi à Alger, «le rôle de l’Algérie aux niveaux régional et arabe» et sa contribution au «règlement de nombreux conflits». Dans une déclaration à la presse à l’issue des discussions qu’il a eues avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au siège de la Présidence de la République, Cheikh Tamim a indiqué: «l’Algérie a une histoire honorable en matière de résolution des conflits survenus dans la région et le monde arabe. Nous avons besoin, aujourd’hui, de l’Algérie, d’autant que le monde arabe vit, malheureusement, plusieurs crises». Dans le même cadre, l’émir de l’Etat du Qatar a souhaité «la réussite» du prochain sommet arabe prévu à Alger.

Concernant ses discussions avec le Président Tebboune, il a affirmé qu’elles étaient «constructives et bonnes». «Nous sommes d’accord sur tous les points», a-t-il soutenu, exprimant sa détermination à œuvrer «à la promotion des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment les domaines économiques et d’investissement». Sur la question des investissements, il faut bien dire que les besoins exprimés par l’Algérie sont assez fortes. L’obligation de diversification de son économie, amène le pays à se proposer comme un immense chantier. L’abolition de la règle des 51/49 est de nature, disent les observateurs, à booster les investissements directs étrangers. Les Qataris sont déjà présents en Algérie à travers le gigantesque complexe de Bellara et l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo. Il est aisé de constater, eu égard à l’atmosphère véritablement apaisée qui a régné lors de cette visite, qu’il n’existe aucun problème entre les deux pays et que les investissements directs qataris en Algérie iront en s’intensifiant.

Anissa Mesdouf