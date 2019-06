<span style='text-decoration: underline;'>Le Président de la fédération du Sénégal</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous avons de fortes chances de remporter la CAN»</span>

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor a estimé que les «» avaient de «fortes chances» de remporter la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet).*

Avant on avait eu de

bonnes équipes mais

on se basait sur des individualités à l’image de Hadji Diouf ou Khalilou Fadiga, maintenant je pense qu’on a une équipe complémentaire. On a en fait un collectif, ce qui fait la différence des précédentes années. C’est pour cette raison que je suis convaincu que nous avons de fortes chances de remporter le tournoi», a déclaré le président de la FSF, cité dimanche par les médias locaux. Le Sénégal évoluera dans le groupe C, basé au Caire, en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie. Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé entreront en lice le 23 juin face à la Tanzanie, avant de défier l’Algérie le 27 juin, puis le Kenya le 1er juillet. Les Sénégalais ont rejoint vendredi Le Caire. Les coéquipiers de Keita Baldé disputeront ce dimanche leur unique test amical face au Nigeria au stade d’Al-Ismaïlia. Le Sénégal n’a jamais goûté au sacre continental, puisque son meilleur résultat dans la compétition remonte à l’édition 2002 disputée au Mali, où il s’est incliné en finale face au Cameroun (0-0, aux t.a.b : 3-2).