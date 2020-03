<span style='text-decoration: underline;'>Benbouzid assure que les futures mesures dépendront de l’évolution de la situation et rassure</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous avons toutes les possibilités de riposte» </span>

Benbouzid assure que les futures mesures dépendront de l’évolution de la situation et rassure

Benbouzid assure que les futures mesures dépendront de l’évolution de la situation et rassure : «Nous avons toutes les possibilités de riposte»

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a multiplié hier les déclarations rassurantes quant à la capacité de l’Algérie à faire face au coronavirus tout en appelant les citoyens au strict respect des mesures d’urgence maximum fixées par les autorités.

Le ministre qui intervenait sur l’émission « Invité de la Rédaction » de la chaîne de la radio nationale a réitéré son appel à l’adresse des Algériens les invitant à prendre les choses au sérieux et ne pas enfreindre les mesures exceptionnelles décidées par les autorités afin d’endiguer la propagation du coronavirus.

Le Pr Benbouzid a détaillé à la même occasion les nouvelles mesures prises par son département avec la coordination des autorités pour faire face « au scénario européen qui risquait de se reproduire en Algérie ».

« Nous avons pris toutes mesures nécessaires en étant avec un nombre relativement réduit même s’il demeure inquiétant », a-t-il indiqué. Il a ajouté que «devant ce qui se passe devant nos portes, nous avons pris des mesures, dont certaines sont connues de tous à savoir interdiction de tout regroupement, le confinement pour les sujets âgés et ceux ayant des infections chroniques qui devaient rester chez eux, garder les enfants à la maison, éviter de s’approcher des gens », a-t-il fait savoir.

Le ministre a indiqué que le rappel de ces mesures se fait via des spots publicitaires, communiqués du ministère de la Santé et les chaînes de télévision.

Par ailleurs, le Pr Benbouzid a affirmé qu’il ne faut pas céder à la panique. « Nous essayions d’avoir un discours apaisant parce que le deuxième risque après le corona c’est la panique ; donc malgré que nous avons plus au moins un discours apaisant, nous avons pris des mesures demandées par le président de la République qui m’a instruit pour tout faire afin de préserver la vie des citoyens ».

Alors que le virus n’est qu’au « stade un », le ministre a affirmé que d’autres mesures seront prises au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

« Nous avons mis tous les dispositifs et nous avons des plans à tous les niveaux ; dans la situation actuelle, nous sommes présents, nous observons, nous avons les chiffres qui nous viennent d’Europe et j’ai tous les chiffres qui me sont donnés par la cellule de veille et précisément par le directeur général de l’Institut Pasteur qui nous informe directement des cas positifs indépendamment de tout qui se dit un peu partout des cas soupçonnés », a affirmé le ministre. Le Pr Benbouzid a affirmé que l’arrêt des dessertes aériennes a renforcé la vigilance, assurant que les futures mesures dépondront de l’évolution de la situation.

« Nous nous préparons à toute situation »

Dans ce sillage et face à toute éventualité, le ministre a rassuré que toutes les possibilités de riposte contre le coronavirus qui peuvent être envisagées, soulignant que des mesures ont été prises et d’autres le seront au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

« Nous avons toutes les possibilités de riposte. Nous avons pris des mesures et d’autres seront prises au fur et à mesure de l’évolution de la situation », a-t-il assuré, ajoutant que son département disposait des plans à tous les niveaux et « nous nous préparons à toute situation. Il n’y a pas de mesures immédiates. Nous avons des mesures qui font face à toute évolution de la situation », a-t-il ajouté. S’agissant du mouvement populaire, au sujet duquel plusieurs voix s’élèvent pour mettre en garde contre les risques élevés de contamination, M. Benbouzid a relevé qu’il était « très dangereux scientifiquement de poursuivre le mouvement populaire (Hirak), car il s’agit d’un regroupement favorable à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) ».

«Au-delà des revendications populaires que je respectent, le Hirak est avant tout un regroupement de personnes parmi lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du coronavirus qui risquent de contaminer d’autres. Donc, scientifiquement, il est très dangereux de poursuivre le Hirak », a-t-il indiqué.

La Pr Benbouzid a ajouté dans ce cadre que la suspension des marches et des mobilisations populaires relève du «bon sens patriotique» des citoyens, rappelant que « l’interdiction de tout regroupement faisait partie des mesures préventives prises contre la propagation de Covid-19, qui a déjà fait quatre morts et contaminé 54 personnes à travers huit wilayas ; un nombre réduit mais demeure inquiétant», a-t-il commenté. M. Benbouzid a salué les personnes qui agissent dans ce sens et invitent les manifestants à éviter d’investir la rue «provisoirement, le temps de se débarrasser de ce fléau qui est un réel danger», a-t-il souligné.

Quant à la question d’un éventuel confinement de certaines zones comme Blida et Boufarik où les premiers cas de coronavirus sont apparus, M. Benbouzid a indiqué qu’il s’agit d’une mesure qui était envisageable.