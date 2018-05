<span style='text-decoration: underline;'>Le président Bouteflika aux journalistes algériens </span>:<br><span style='color:red;'>«Nous devons parler d’une seule et même voix»</span>

Pour le Président de la République, l’Algérie «mise sur ses médias face aux multiples défis auxquels elle est confrontée au plan interne et à d’autres qui la menacent au plan extérieur, à l’instar de plusieurs pays dans le monde». A ce propos, le président retient le rôle des médias dans la «vulgarisation de la véritable image» de l’Algérie à l’étranger.

L’Algérie, «qui se distingue par cette indépendance de décision et de choix, a pâti de la calomnie et a été ciblée par une déstabilisation de ses fondements» a affirmé le président de la République dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l’Etat qui a rendu hommage à la presse nationale, n’a pas manqué de souligner dans son message, que «la menace est aujourd’hui plus grande avec le développement de l’information électronique, qui ne connaît pas de frontières et qui parvient directement à tout un chacun».

Le propos est évidemment destiné à rappeler le rôle de la presse nationale, celui de combattre la propagande destructrice et promouvoir l’information juste. Cette importante précision du président de la République, fait ressortir le danger de l’arme de la communication que certaines puissances étrangers n’hésitent pas à pointer contre l’Algérie à des fins, souvent néfastes pour les Algériens. La vigilance nécessaire à laquelle appelle le chef de l’Etat, n’est pas antinomique avec la liberté d’expression, lorsqu’elle est utilisée à des fins patriotiques. «Avoir des divergences de vues et d’opinions à l’intérieur de notre pays, est quelque chose de normal et de naturel, c’est la base même de la démocratie pluraliste», retient le président, toute en soulignant la ligne rouge.

«Lorsque l’Algérie, notre seule et unique patrie, est en jeu, nous devons nous unir et parler d’une seule et même voix», a affirmé le Chef de l’Etat. Cet appel, pour nationaliste qu’il est, conforte l’idée selon laquelle, l’Etat et la presse d’un pays sont dans le même camp, dans la guerre médiatique qui fait rage, ces dernières années. Il reste que les médias ont une autre fonction, selon le président Bouteflika qui les missionne pour contribuer au «changement des mentalités dans notre société et la réforme substantielle en vue de relever les défis de l’heure à tous les niveaux».

Une autre noble fonction qui s’ajoute au travail sacré de la presse, celui de la constance «dans nos principes nationaux de justice sociale», de «l’équilibre régional en matière de développement» et dans «l’attachement à toutes les composantes de notre identité nationale notre société doit progresser davantage vers la sacralisation du travail, la performance économique, la réhabilitation du civisme et la vulgarisation des valeurs de la modération et du juste-milieu». En fait, cette «noble mission» de la presse englobe la critique de l’action publique. Pour donner à la presse toute sa voilure, le chef de l’Etat a «veillé résolument à faire émerger un rôle central» de la presse nationale dans «toutes les réformes à mener» et face à «tous les défis auxquels l’Algérie fait face».

Le président de la République a également réaffirmé «la fierté d’être dans le peloton des pays qui respectent les droits de cette noble profession et ne ménagent aucun effort pour sa promotion». L’Algérie, a-t-il ajouté à cet égard, «peut s’enorgueillir de la dépénalisation du délit de presse» et elle peut, aussi, «se targuer de ne compter aucun journaliste incarcéré en raison de l’exercice de sa mission d’information». L’Algérie est également «en droit de s’enorgueillir de la constitutionnalisation de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle et même sur les médias sociaux, loin de toute restriction ou toute forme de pré-censure.

Une Constitution qui garantit la diffusion d’informations, d’idées, d’images et d’opinions en toute liberté et dans le respect des constantes et valeurs de la nation et des droits de la personne», a soutenu le Président. Pour le Président de la République, l’Algérie «mise sur ses médias face aux multiples défis auxquels elle est confrontée au plan interne et à d’autres qui la menacent au plan extérieur, à l’instar de plusieurs pays dans le monde». A ce propos, le président retient le rôle des médias dans la «vulgarisation de la véritable image» de l’Algérie à l’étranger.

En d’autres termes, faire en sort à édifier un véritable message pluriel et patriotique qui converge vers «sa liberté et à l’indépendance de sa décision» de l’Algérie. Retenant que cette posture souveraine expose l’Algérie à «des campagnes de diffamation, voire à des tentatives de déstabilisation par la fomentation de dissensions, de crises et de problèmes de manière à leur faire accroître que la seule issue est de solliciter leur protection», le chef de l’Etat voit dans les médias nationaux autant de combattants pour l’intérêt du pays. Et le président Bouteflika de constater qu’en ces temps de luttes acharnées pour le contrôle de la planète, il est des Nations «avides de domination» et «n’acceptent pas facilement les Etats et les peuples attachés à leur liberté et à leur indépendance de décision». Sans commentaire.

Alger: Smaïl Daoudi