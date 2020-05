<span style='text-decoration: underline;'>L’ALGÉRIE VAINCRA LA PANDÉMIE DANS UN AVENIR PROCHE SELON LE MINISTRE BENBOUZID</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous devons tous porter des masques»</span>

Le masque est parmi les moyens de précaution les plus importants pour faire face au Covid-19. Le Ministre de la sante de la population et de la reforme hospitalière Abderahmane Benbouzid a appelé hier à Oran les citoyens à porter des masques. « Nous devons, nous tous, exhorter la population à fabriquer des bavettes chez elle, Il y a eu une expérience dans une ville en Allemagne, 15 jours de masques, résultat aucune contamination », dira le membre du gouvernement.

Avant d’ajouter: «Je porte un masque fabriqué par le secteur de la formation professionnelle, pour donner l’exemple, je veux que vous fassiez le même, Nous avons au comité scientifique, élaboré une fiche qui indique comment fabriquer un masque qui peut être lavé et stérilisé dans l’eau bouillante à 70 degré durant une demi heure. Tout le monde peut se déplacer, à condition de porter un masque». Notons que la maladie se transmet par le biais de postillons, éternuements ou contact étroit responsable de la transmission du virus. Il est considéré comme tel un contact direct ou indirect, un face à face à moins d’un mètre de la personne malade au moment d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion en l’absence de protection. Lors de son intervention au niveau de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran EHU, en présence du premier Ministre, Abdelaziz Djerad ainsi que du ministre de l’industrie et celui de la culture et d’un conseiller auprès de la présidence, ainsi que tous les chefs des services de cet établissement hospitalier, le ministre a salué les efforts du personnel médical, ce qui a permis à l’Algérie d’éviter le pire. «C’est une prouesse à inscrire en lettres d’or sur le registre de la sante». Concernant la situation actuelle, le Ministre a affirmé qu’«elle est maitrisée grâce à la mobilisation, nous sommes face à des chiffres qui peuvent inquiéter les citoyens, mais cela a un rapport avec l’augmentation du nombre des sites de diagnostic qui dépasse une vingtaine actuellement sur le territoire national» précise t-il. Avant d’ajouter: «Le nombre de cas actuels reste satisfaisant comme il ne dépasse pas les 200 cas quotidiennement. Ce qui est très important, c’est le nombre des décès. Grâce au traitement à la Chloroquine qui a donné d’excellents résultats et le travail fait par le personnel médical, nous avons des décès quotidiennement inferieurs à 10. Mais le chiffre qui nous rassure le plus, est celui des cas en réanimation qui ne dépasse pas actuellement 20, alors qu’au début de la crise, 6.000 lits ont été mobilisés parce que nous étions inquiets d’être dans l’impossibilité de prendre en charge un nombre important de cas en réanimation», conclue t-il.

Fethi Mohamed