<span style='text-decoration: underline;'>Le président de la République en visite au Ministère de la Défense</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous ferons face aux lobbies»</span>

Le président de la République a déclaré, à partir du siège du ministère de la Défense qu’il a visité, hier, sa détermination de faire «face aux lobbies ciblant l’Armée nationale populaire (ANP) par des campagnes désespérées».

Le propos est suffisamment ferme pour deviner l’engagement du Président Tebboune et sa conviction quant au fait que «la position nationale constante de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), dérange les ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers d’un passé à jamais révolu. Des lobbies connus depuis le berceau, connus par leurs ramifications et leurs instruments et auxquels nous ferons face». Le chef de l’Etat qui s’exprimait dans le cadre d’une allocution au siège du ministère de la Défense nationale devant les cadres et personnels de l’ANP, a été on ne peut plus clair: «Il n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent dans leurs campagnes hystériques pour attenter à votre moral, car incapables de retenir les leçons du passé, autrement ils auraient compris que ces campagnes désespérées contre la digne héritière de l’ALN, aussi diversifiés soient leurs artifices et ruses, elles ne feront que renforcer l’adhésion de notre peuple autour de son Armée et rendre plus fusionnel leur lien indéfectible».

S’adressant aux commandants des forces, des six Régions militaires et des Grandes unités et Ecoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national, par visioconférence, Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue la symbiose peuple-ANP. Il a indiqué, dans ce sens, que «c’est là, la signification profonde du slogan +Djeich Chaab khawa khawa+ (Armée et peuple sont des frères) scandé par des millions de voix à travers l’ensemble du territoire national des semaines durant au vu et au su du Monde entier, permettant ainsi de sauver le pays du sort incertain auquel il était voué et de le conduire vers une ère d’espoir et de reprise de confiance en soi». D’où l’échec patent de toutes les tentatives de déstabilisation de l’ANP.

Rappelant que c’est là sa deuxième rencontre, en moins de quatre mois, avec les cadres et personnels de l’ANP, le président de la République a souhaité voir «perpétuer cette louable tradition entre le Chef suprême des Forces armées et les cadres de l’ANP, digne héritière de l’ALN».

Au chapitre de la modernisation de l’institution militaire, le président de la République a affiché sa conviction que «la promotion des industries militaires, en tant qu’option stratégique, est tout aussi cruciale que l’édification d’une économie nationale forte et diversifiée pour la protection de la souveraineté, des constantes et valeurs de la Nation et le renforcement de la cohésion de ses enfants».

Pour finir, le chef de l’Etat a tenu à rendre un hommage appuyé aux «braves protecteurs, éléments de l’ANP stationnés aussi bien aux frontières pour faire face aux organisations terroristes, que dans les montagnes pour contrer tous ceux qui seraient tentés de nuire à la

stabilité du pays». Conscient de l’importance de la mission des forces armées, le Président Tebboune a eu cet hommage appuyé : «Ils portent leurs vies sur leurs épaules pour être, par leur exemplaire éthique militaire, leur solide et inébranlable volonté et détermination, les meilleurs héritiers de leurs ainés».

Anissa Mesdouf