<span style='text-decoration: underline;'>USM Blida -Samir Boudjaârane</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous jouerons pour le maintien»</span>

L’USM Blida jouera pour le maintien en Ligue 1 de football à l’occasion de la saison 2017-2018 qui débute vendredi, eu égard aux difficultés financières et administratives que connaît le club, a indiqué à l’APS l’entraîneur Samir Boudjaârane.

«J’ai trouvé l’équipe dans un état d’extrême fragilité, vu qu’elle est constituée, dans sa majorité, de nouveaux joueurs sans expérience aucune, à l’exception de certains éléments», a souligné, à ce propos, le nouvel entraîneur de l’équipe, en poste depuis deux semaines. Le club n’a bénéficié d’aucun stage de qualité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à l’exception de deux mini-regroupements de 5 jours chacun, au stade Brakni, s’est plaint Boudjaârane qui trouve cette période insuffisante pour une bonne préparation des joueurs. Les titres pas dans l’agenda de l’USMB Interrogé sur les objectifs des Vert et Blanc durant la nouvelle saison sportive, le nouvel entraîneur de l’équipe a admis que son club ne visait aucun titre mais le maintien en Ligue 1 «car les conditions ne s’y prêtent nullement». Un avis partagé par le nouveau président du club Chouaib Alim (28 ans), qui attend son installation officielle la semaine prochaine, lequel a assuré avoir trouvé le club dans une situation «déplorable», signalant les dettes accumulées et les joueurs qui n’ont pas perçu de salaire «depuis plusieurs mois».

Alim, qui dit avoir accepté ce poste «par amour de l’USMB», a assuré avoir personnellement pris en charge tous les frais de l’équipe ces derniers jours, notamment les stages et le transport, pour un montant de plus de huit (8) millions de dinars, sans oublier les salaires des joueurs qu’il va payer «de sa poche» à la fin août, soit près de 16 millions de dinars. Appel aux industriels de la wilaya pour «sauver» le club Par ailleurs, Chouaib Alim a indiqué avoir reçu des promesses de la part des autorités locales pour venir en aide au club, avant de lancer un appel aux industriels de la wilaya, au nombre de 2000 opérateurs, pour «sauver» l’équipe. L’USMB n’a pas joué de matchs amicaux durant l’intersaison en raison notamment du mouvement de grève de plusieurs jours suivi par les joueurs, vers la fin juillet-début août, pour revendiquer le paiement de leurs arriérés, a rappelé Boudjaârane. Concernant le mercato estival, il a indiqué que le club n’avait pas recruté de «poids lourds» à l’exception de l’ancien défenseur du MC Alger Hamza Zeddam, en raison de sa situation financière, faisant confiance à six nouvelles recrues «sans grande expérience». «Je vais travailler avec un groupe de jeunes d’une moyenne d’âge de 23 ans», a-t-il ajouté, appelant les supporters à «soutenir les joueurs durant cette phase difficile de leur évolution».

L’USMB jouera son premier match de la saison samedi contre le Mouloudia d’Oran au stade Ahmed-Zabana à 17h00.

Effectif du club pour la saison 2017-2018 :

Meziane Ellyas, Ouadah Lhadi, Guenif Abdelouhab, Laifaoui Abdelkader, Zeddam Hamza (nouvelle recrue), Belaid Lhadi, Tayeb Slimane Abdou, Tassamda Zakaria, Abed Azzedine, Zerrouki Mourad (nouvelle recrue), Bouheniche Ellyas, Rabti Djamal, Harbache Bilal (nouvelle recrue), Houari Youcef, Brahimi Salim, Aissa Lbey Amine, Si Amar Brahim (nouvelle recrue), Ghacha Houssam Eddine (nouvelle recrue), Mankoura Islam (nouvelle recrue), Hamiti Fares, Guezair Smail, Lhocine Nadim, Limam Nour, Ferioui Samir, Aliouate Fath Ennour, Brahimi Salim, Helou Riadh, Mohamedi Abderrahmane.