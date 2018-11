<span style='text-decoration: underline;'>L’ambassadeur d’Espagne au forum de Ouest Tribune </span>:<br><span style='color:red;'>«Nous mettons tout en œuvre pour parfaire nos relations bilatérales»</span>

Pour preuve de cet engagement réciproque, presque sans faille entre les deux pays, rappellera Mr Fernando, est le fait que l’Espagne est le deuxième client de l’Algérie et l’Algérie, troisième client d’Espagne. Aussi, durant cette période difficile, le gouvernement espagnol n’a pas fermé ses services consulaires en Algérie. Un signe qui ne trompe pas sur les intentions et la volonté des deux gouvernements de toujours hisser vers un niveau plus qualitatif et fructueux, les relations de partenariat dans tous les secteurs. La proximité géographique et l’aspect historique, plaident en effet vers ce rapprochement naturel entre les deux nations, qui n’ont pas manqué, ces dernières années, de multiplier la ratification de conventions dans les domaines économiques, scientifiques et culturels. A ce propos, le diplomate espagnol, confiera que son pays, entretient avec l’Algérie, un niveau important, qu’aucun autre pays n’égale, d’ailleurs pour ajouter en substance que sa mission, consiste justement à renforcer et développer ces relations bilatérales, dont celle, à titre d’exemple, de la coopération en matière d’émigration avec l’Algérie dont il dira que c’est un modèle. En fait, c’est sans tabou, que Mr Fernando s’est prêté au jeu des questions et réponses, sur les sujets d’actualité de la libre circulation entre les deux pays et bien sûr celle de visas, de l’investissement, le partenariat, les échanges scientifiques entre les universités, en soulignant que nombre de choses sont à parfaire. D’abord, il expliquera que son gouvernement déploie de gros efforts pour augmenter en personnels dans les structures consulaires, notamment celle d’Oran, dans le but de mieux fluidifier dans des délais courts, le traitement des dossiers de demande de visas. A ce propos, il rappellera que pas moins de 80.000 visas ont été délivrés, pour expliquer qu’aucune restriction n’avait été envisagée sur ce plan. En matière d’échanges universitaires, 207 accords ont été signés entre les universités algériennes et espagnoles. En termes d’investissements espagnols en Algérie, les niveaux d’investissements se sont toujours maintenus rajoutera-t-il également. Sur ce dernier aspect, Mr Fernando Moran, s’est dit ouvert à toute suggestion et proposition de la part des opérateurs économiques algériens, désireux d’explorer de nouveaux espaces économiques en Algérie et en Espagne. Sur le plan culturel et historique, l’hôte du forum, s’est dit conscient de l’importance que revêt une ville comme Oran, de par la qualité du patrimoine espagnol qu’elle recèle, de l’accueil offert aux exilés républicains de 1939, dont l’un d’eux, était l’oncle de la directrice de l’Institut Cervantès d’Oran, ainsi que l’installation du siège de la centrale syndicale espagnole à Oran durant cette période. «On ne peut comprendre l’histoire et l’attachement de nos deux peuples, si l’on n’explique pas ce qui s’est passé entre nos deux nations» a déclaré Mr Fernando, qui confiera que «pas moins de 3.000 mots d’origine arabe composent la langue espagnole». Avant de clore ce débat, le diplomate espagnol a exprimé sa volonté et sa détermination de capitaliser tous ces acquis, historiques, économiques et culturels qui lient les deux pays, que sont le Royaume d’Espagne et l’Algérie dont les relations dans tous les domaines remontent à des périodes ancestrales et jamais tiédies, même si parfois les conjonctures avaient été épisodiquement, défavorables. Des relations qui sont destinées à s’élargir jusqu’aux sociétés civiles entre les deux pays, pour s’affirmer davantage dans le temps et la durabilité, et ce, en guise de pacte de fraternité. Son excellence l’ambassadeur, a tenu à saluer le haut esprit des autorités algériennes pour leur engagement sans limite dans le raffermissement des relations bilatérales, tout comme il a exprimé la volonté et la disposition de son gouvernement à faire profiter l’Algérie, de ses expériences dans nombre de domaines. Apparemment charmé par la ville d’Oran, Mr Fernando a promis de revenir à Oran, pour découvrir encore plus, les merveilles de son patrimoine.

Karim Bennacef















Oran aura une place de choix dans nos relations

L’Ambassadeur du royaume d’Espagne en Algérie, M. Fernando Moran Calvo-sotelo, était hier matin l’invité du Forum des citoyens organisé par le groupe de presse Ouest Tribune.

Cette rencontre avec les journalistes et des membres de la société civile, allait permettre à l’Ambassadeur d’Espagne de présenter un état des lieux des relations et des échanges entre les deux pays dans les différents segments d’activité économique, scientifique, universitaire et culturelle.

Fort et riche d’une expérience de plus de trente cinq ans dans le domaine diplomatique, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, a occupé plusieurs postes consulaires et d’ambassadeurs dans des pays arabes et africains. Fils de l’ancien ministre des A.E Fernando Morán López, et du neveu de l’ancien président du gouvernement Leopoldo Calvo-Sotelo, l’actuel ambassadeur d’Espagne en Algérie, est indéniablement une personnalité diplomatique de prestige devant permettre de consolider les excellentes relations économiques, culturelles, sociales et historiques entre les deux Pays.

Lors d’une brève introduction au débat du Forum, l’ambassadeur d’Espagne a salué les efforts consentis par l’Algérie dans les différents domaines de coopération, rappelant que c’est le pays avec lequel l’Espagne a tenu le plus grand nombre de réunions de haut niveau. La présence en Algérie, de nombreuses grandes sociétés espagnoles activant dans plusieurs domaines, tels que l’énergie (hydrocarbures & industries gazières), la construction, ainsi que la communication, atteste des relations fortes et de l’ampleur des échanges entre les deux pays. Des échanges, qui font de l’Espagne le deuxième client et le quatrième fournisseur de l’Algérie pour le 1er semestre de l’année en cours.

En 2017, le volume des échanges commerciaux a atteint le montant de 16,3 milliards dans les deux sens. Notre mission, a souligné l’ambassadeur, est de tout mettre en œuvre pour renforcer nos liens d’amitié particulière et promouvoir davantage l’échange commercial bilatéral. Dans le domaine culturel, l’ambassadeur a souligné la multiplication des échanges qui ne cessent d’enrichir les relations algéro-espagnoles.

Évoquant la récente célébration du 50ème anniversaire du département de langue espagnole à l’Université Oran 2, l’ambassadeur a exprimé sa détermination à œuvrer pour que la ville d’Oran puisse renforcer sa place et son rang dans le partenariat et l’échange culturel entre les deux pays. Appelé à donner son avis sur l’état actuel des relations entre les pays de la région Ouest-méditerranéenne, l’ambassadeur d’Espagne à tenu à rappeler que son pays a été à l’origine des premières initiatives visant à instituer et structurer le dialogue entre les pays concernés, avec notamment la création du Conseil des 5+5 réunissant les pays du Maghreb et ceux de la rive nord.

M. Fernando Moran Calvo-sotelo a rappelé la récente réunion à Alger du Conseil des ministres des finances des 5+5, soulignant que l’Algérie prend une part très active au développement des relations entre ces Pays. «Il s’agit d’une zone géographique qui nous concerne et nous œuvrons a souligné l’Ambassadeur, à mettre en place une stratégie commune d’échanges et de coopération devant répondre aux intérêts de tous et de chacun.

En répondant ensuite aux questions des membres présents à la rencontre, l’Ambassadeur d’Espagne a rappelé à chaque occasion le désir de son gouvernement de développer avec l’Algérie les relations et la coopération bilatérale dans les secteurs offrant des opportunités de partenariat, notamment au plan économique et culturel. Plusieurs thèmes furent abordés au cours de ce débat, allant des échanges culturels à la problématique des visas, en passant par le renforcement des investissements et l’amélioration des procédures, les échanges universitaires. On note, de façon générale que les intervenants ont tenu à exprimer à l’ambassadeur la très forte demande des Oranais en matière d’intégration et d’implication dans un plus grand nombre d’initiatives, d’opérations ou de projets.

Des préoccupations et des vœux que l’ambassadeur déclare avoir bien entendus et retenus. Oran, qui on le sait, est une ville géographiquement et historiquement la plus proche du Royaume d’Espagne, mériterait d’être socialement plus intégrée aux plans de partenariat et d’échanges culturels et universitaires initiés ou lancés par les missions diplomatiques.

Benali Si Youcef

«Nous sommes disposés à investir dans le secteur touristique»

Pour la première fois depuis sa nomination en septembre dernier comme ambassadeur du royaume d’Espagne en Algérie, son excellence Fernando Moran Calvo Sotelo, s’adresse à un large éventail de journalistes et de membres de la société civile à l’occasion de la tenue du forum des citoyens du groupe Ouest Tribune.

La rencontre a permis à l’invité du journal, d’exposer sa vision quant aux relations entre les deux pays qu’il juge excellentes et qu’il entend promouvoir encore davantage. C’est d’ailleurs les instructions de mon gouvernement et c’est ma mission principale a-t-il déclaré d’emblée dans son allocution d’ouverture.

Répondant aux questions des journalistes dont celle de Ouest Tribune relative à l’absence d’investissement touristique espagnol à Oran particulièrement du fait sa proximité avec les villes du sud du royaume, l’orateur expliquera qu’il n’a pas senti beaucoup d’intérêt de l’Algérie pour ce secteur et nous sommes disposés à y contribuer pour peu que nous soyons sollicités, a-t-il encore ajouté.

Interrogé encore une fois par un journal sur la crise qui a frappé l’Espagne en 2008-2009 où le pic du chômage avait atteint un taux 22.6 fin 2011, il dira que son pays en est sorti indemne même si cette crise a été fortement ressentie par la population.

L’inévitable question des visas ne pouvait être occultée et c’était au jeune consul général M.Alvaro Vermoet Hidalgo de répondre en précisant que vu l’importance de ce volet et le nombre croissant de demandeurs, c’est l’organisation des rendez-vous qui pose problème et non pas au niveau des dossiers. 80000 visas ont été accordés en 2017 et nous sommes en train de renforcer nos structures par un personnel supplémentaire a t-il indiqué.

Il faut rappeler, l’Algérie et l’Espagne partagent des intérêts vitaux très étroits et les mêmes intérêts géostratégiques et économiques». Lors de sa visite en Algérie le 6 septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères Josep Borrell Fontelles, avait déclaré que les deux sont des voisins et amis et ont les mêmes intérêts géostratégiques et économiques en rappelant que l’Algérie était le premier fournisseur de l’Espagne en gaz naturel. Le diplomate avait souligné alors, que son pays était «disponible pour élargir, diversifier et approfondir ses relations avec l’Algérie».

Notons que le 3 avril dernier, l’Algérie et l’Espagne ont décidé, à l’occasion de la visite à Alger du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, «de hisser leur partenariat économique et industriel au niveau d’excellence des relations politiques, en mettant à profit la proximité géographique et la complémentarité de leurs économies», selon l’APS.

Dans ce cadre, les deux pays ont fait part de leur décision d’encourager leurs différentes institutions économiques «à intensifier les contacts et à multiplier les rencontres entre opérateurs économiques et hommes d’affaires des deux pays», selon le communiqué officiel suivant la rencontre du responsable espagnol avec son homologue algérien Ahmed Ouyahia, cité par l’APS.

Hakim Ghali

Fernando Moran appelle à donner l’exemple

Fernando Moran Calvo Sotero est l’un des plus expérimentés diplomates du Royaume d’Espagne, celui qui arbore vingt ans de carrière à travers les pays arabes et l’Afrique. En Algérie depuis deux mois très exactement, son nom ne s’est pas encore prêté à des expositions médiatiques, en dehors bien sûr de l’annonce de sa prise de fonction à Alger. Pourtant, il a très élégamment accepté d’affronter les lampions de notre Forum Citoyen ce mercredi matin. Très rare.

Assis sur trente années de carrière dans les affaires étrangères, Son Excellence Fernando Moran fait partie de ces géants de la politique qui n’hésitent pas à afficher leur méconnaissance d’une situation ou d’une information. Le plus normalement du monde, comme le font les intellectuels des grands crues. Et il y aurait de la part de ceux qui l’écoutent quelque ingratitude à ne pas témoigner de la sympathie pour cet ambassadeur qui, en soixante jours de présence en Algérie, aura visité Oran par trois fois. Surtout pour se convaincre de la profondeur des liens historiques culturels entre l’Espagne et la capitale de l’ouest algérien. «Beaucoup d’exilés espagnols ont publié et laissé des livres à Oran», rappelle-t-il. Et d’évoquer l’histoire de la «La Passionaria», cette battante du communisme au nom de Dolorès Ibaru Gomez, décédée le 1er novembre 1989 à l’âge de 93 ans. Fernando Moran exhibe sa passion pour les échanges culturels et les passerelles qui ont véhiculé et marqué les civilisations algérienne et ibérique dans l’ouest de notre pays. On comprendra pourquoi, notre invité a planté sa première borne médiatique à Oran. Il a même précisé visité plusieurs fois la région pour «puiser les éléments naturels et politiques pour développer les relations entre l’Algérie et l’Espagne».

Si le représentant du Royaume d’Espagne à Alger aborde avec plénitude l’ensemble des sujets liés à sa fonction, dont la problématique des visas (développée dans les autres articles de ce «spécial»), son premier défi se devine: relancer et revitaliser les échanges économiques entre les chefs d’entreprises espagnols et leurs homologues de l’ouest de l’Algérie. «J’en fais une urgence, confie-t-il, j’ai déjà dressé tout un programme en chantier, et nous sommes ouverts à toutes les suggestions de nos amis locaux». Et d’annoncer l’ouverture d’une antenne commerciale au sein du consulat général d’Espagne à Oran, dont l’objectif consiste, entre autres actions de mises en relations et d’informations, la mise à disposition pour les opérateurs des deux rives, les avis d’appels d’offres et de concurrence. «Les entreprises espagnoles qui exerçaient à Oran, se sont considérablement réduites, explique-t-il. Cette cellule d’écoute permettra de rehausser les séjours d’affaires et par conséquent les partenariats dans les domaines traditionnellement propres aux relations économiques entre nos deux pays, à savoir les hydrocarbures, l’agriculture, l’agroalimentaire, les BTPH». Le ton avec lequel il traita ce sujet stratégique de la coopération algéro-espagnole, distillait du reste d’une mélancolie et d’une urgence quant au retour rapide de la présence économique ibérique vers le volume de référence des premières années 2000.

Fernando Moran Calvo Sotero avait de quoi être nostalgique. Jusqu’en 2017, l’Espagne se classait tranquillement comme 3ème client et 4ème fournisseur de l’Algérie. A titre de repères, densité et la diversité des échanges insufflaient un rythme croissant dans la multiplication des relations aériennes. Son Excellence l’ambassadeur entend bien renouer avec ce passé récent considéré comme un objectif à retrouver. Sa prestation au cours de notre Forum se passe d’ambiguïté: «je me mets à la disposition de tous les chefs d’entreprises algériens ou espagnols en quête de partenariat, a-t-il affirmé». Enchaînant sur les opportunités réelles qui ne demandent qu’à être cueillies par les investisseurs.

Le personnage même de l’ambassadeur est désespérément véridique, au sens où la promiscuité des deux pays avantage et permet tout projet en commun. Comme le disait le professeur Omar Boualga le Vice-président de l’APW d’Oran durant le forum, Carthagène n’est pas plus éloignée d’Oran que Chlef. De même qu’Almeria, la plus ancienne et la toute première plateforme solaire de l’Europe, n’est qu’à 3 heures de navigation de Nedroma.

Fayçal.H

Réunion des MAE de l’UMA: l’Espagne salue l’initiative de l’Algérie

L’ ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Soleto, a indiqué, mercredi à Oran, que son pays saluait l’initiative de l’Algérie pour la tenue d’une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe (UMA), soulignant son utilité pour l’intégration dans la région.

«Le ministre espagnol des Affaires étrangères a félicité mardi l’initiative algérienne considérant l’intégration maghrébine comme une priorité», a déclaré M. Moran Calvo-Soleto, invité du «Forum des citoyens», organisé par le groupe de presse «Ouest Tribune», dans sa réponse à une question sur le récent appel de l’Algérie pour la relance de l’UMA. L’Algérie avait saisi officiellement jeudi dernier le Secrétaire général de l’UMA, pour l’appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UMA», une initiative qui «s’inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l’Algérie de la nécessité de la relance de l’édification de l’ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances», avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs pays et organisations avaient également salué l’appel de l’Algérie à la tenue d’une telle réunion, le qualifiant d’une opportunité pour «la relance de la construction maghrébine».

Réduire la durée de traitement des dossiers: L’Espagne compte augmenter le nombre de visas pour les Algériens

L’ ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Soleto, a affirmé, mercredi à Oran, que les autorités espagnoles comptent augmenter le nombre de visas pour les Algériens et réduire le délais de traitement des dossiers, notamment grâce à un renforcement du personnel prévu prochainement. «Nous avons commencé un travail pour augmenter le nombre du personnel au Consulat général. Le personnel actuel étant insuffisant pour gérer les dossiers de visas dans les délais souhaités», a souligné l’ambassadeur d’Espagne, invité du «Forum des citoyens», organisé par le groupe de presse «Ouest Tribune». «Notre volonté politique est d’augmenter le nombre de visas délivrés par l’Espagne au profit des Algériens et de traiter les dossiers le plus rapidement possible», a déclaré M. Calvo-Soleto, rappelant que 80.000 visas ont été délivrés en 2017 à Oran. D’autre part, le diplomate espagnol s’est félicité de la qualité des relations entre les deux pays, les qualifiant de «modèle à suivre», tant sur le plan politique, économique, sécuritaire que culturel, a-t-il dit. Sur le plan politique, M. Calvo-Soleto a fait remarquer que l’Algérie est le pays avec lequel l’Espagne a tenu le plus de réunions de haut niveau (7 en tout), la dernière ayant réuni les premiers ministres des deux pays.

Sur le plan économique, il a rappelé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont été estimés à 7,3 milliards d’euros en 2017, soulignant que l’Espagne est le deuxième client de l’Algérie et son quatrième fournisseur.

