<span style='text-decoration: underline;'>Le président de l’Autorité de préparation et de surveillance des élections</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous n’accepterons aucune interférence de quelle que sorte qu’elle soit»</span>

Le président de l’Autorité de préparation et de surveillance des élections

Le président de l’Autorité de préparation et de surveillance des élections : «Nous n’accepterons aucune interférence de quelle que sorte qu’elle soit»

Le président de l’Autorité de préparation et de surveillance des élections, Mohamed Charfi, plébiscité à la tête de cette instance en début de semaine, a fait part du «grand défi» qu’aura à relever son institution lors du prochain scrutin.

Affirmant que cette mission est «un grand défi au service du pays», l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui intervenait hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, a détaillé les futures tâches de l’Autorité de préparation et de surveillance des élections.

Quant à la question de la possibilité de garantir la tenue d’élections présidentielles transparentes et démocratiques, l’intervenant rassure, en affirmant qu’il s’agit d’un engagement qui a été pris par les membres de l’Autorité, refusant toute interférence dans l’exercice de leur mission.

«La loi est claire, non seulement elle exige que la commission soit indépendante de toute allégeance politique, mais en même temps elle impose impérativement à tous les organes de l’Etat et aux administrations d’apporter l’aide nécessaire à chaque fois que l’Autorité le demande» a-t-il déclaré. Et d’ajouter: «Nous avons un programme d’autonomisation du schéma d’information afin que nulle interférence ne puisse être possible», a-t-il indiqué.

«Notre volonté, en acceptant cette mission, est de ne pas permettre d’interférence de quelle que sorte qu’elle soit qui puisse altérer la finalité pour laquelle nous avons accepté cette honorable responsabilité», a-t-il rassuré une nouvelle fois.

M. Charfi a annoncé à la même occasion, la mise en place en cours d’une plateforme informatique dont l’objectif est de sécuriser le scrutin et d’éviter une interférence technologique, estimant que «la sincérité du scrutin dépend aussi du citoyen lui-même; lorsque le citoyen s’inscrit, d’abord, sur une liste électorale et exerce son vote; il aura un rôle à jouer dans le bureau de vote».

Il a affirmé dans ce sillage, que: «le citoyen est aussi responsable que l’Autorité, parce que si le citoyen ne participe pas, à la fois, à l’exercice de son droit de vote et au même temps à la surveillance des bureaux de vote, car, la loi le permet, et je peux dire que c’est l’une des exigences de l’Autorité pour garantir un scrutin transparent, afin que les voix ne soient pas détournées». L’intervenant a affirmé qu’à côté du citoyen, la transparence et la sincérité du scrutin sont assurées à 100%.

Quant à l’organisation effective du scrutin, l’intervenant a affirmé que l’autorité sera présente sur le terrain, sur le territoire national, annonçant l’installation à partir de cette semaine des délégués de wilayas et ensuite des délégués communaux; qui sont des représentants de l’Autorité indépendante.

II a précisé que chaque fonctionnaire local, réquisitionné par exemple au niveau des APC, celui-ci sera sous l’autorité et le contrôle de son instance et non sous l’autorité de l’administration locale.

Par ailleurs, M. Charfi a affirmé que les prérogatives du ministère de l’Intérieur pour l’organisation du prochain scrutin présidentiel, ont été transférées vers l’Autorité de préparation et de surveillance des élections.

«Un programme a été établi pour le transfert des prérogatives des différents ministères envers notre autorité, nous allons segmenter les prérogatives, et selon l’urgence nous allons prendre les dispositions, pour que l’exercice de cette prérogative puisse être assumé par l’autorité», a-t-il expliqué.

Parlant d’une rupture totale avec les anciennes pratiques, M. Charfi a affirmé son opposition à l’option de la période de transition, comme cela a été revendiqué par certains.

Il a affirmé enfin, que l’engagement de l’Armée, comme cela a été écrit dans l’Edito de la revue El Djeich, à ne pas s’immiscer dans l’organisation des élections présidentielles est une chance. «Pour moi c’est une chance, que notre Armée nationale populaire s’engage à ne plus s’immiscer dans la construction des présidents», s’est-t-il réjoui.

Samir Hamiche