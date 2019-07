<span style='text-decoration: underline;'>Amunike</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous n’avons rien à perdre face à l’Algérie»</span>

Le sélectionneur nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, a affirmé samedi que son équipe n’avait «rien à perdre» mais qu’elle visait la victoire face à l’Algérie, lundi au stade Al-Salam du Caire (20h00 algériennes), dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019.

«Après les deux défaites concédées, nous sommes dans l’obligation de réagir face à l’Algérie. Nous n’avons rien à perdre. Je dois remobiliser les troupes pour se donner à fond lors de ce dernier match du premier tour. Nous visons la victoire pour entretenir l’espoir», a affirmé Amunike en conférence de presse tenue au stade Al-Salam. La Tanzanie, qui signe son retour sur la scène continentale après 39 ans d’absence, a complètement raté ses débuts en concédant deux défaites de suite : face au Sénégal (2-0) et au Kenya (3-2). Elle est donc virtuellement éliminée. «Je suis quelqu’un qui s’est donné toujours à fond pour atteindre ses buts, je veux gagner ce match, même si la mission sera compliquée. Les joueurs sont abattus après les deux défaites, j’espère que d’ici à lundi, on sera prêts pour cette rencontre», a-t-il ajouté. L’ancien joueur du Zamalek et du FC Barcelone a reconnu la supériorité de l’Algérie qui, selon ses propos, «a confirmé ses ambitions dans cette CAN». «Les deux sélections se connaissent parfaitement pour avoir déjà joué l’une contre l’autre auparavant. L’Algérie est une grosse équipe, elle a confirmé ses ambitions lors des deux premiers matchs. Nous avons une jeune équipe qui manque d’expérience, ce qui nous a empêchés de concurrencer nos adversaires». Amunike a salué le travail qu’effectue le coach national Djamel Belmadi avec les «Verts», mettant en exergue la progression de l’Algérie sur le plan du jeu. «Belmadi est en train d’effectuer un excellent travail, c’est un excellent entraîneur. Les Algériens jouent bien actuellement, ils contrôlent le match à leur avantage. Mais le parcours est encore long pour pouvoir atteindre leur objectif». Présent également dans cette conférence de presse, l’attaquant tanzanien Simon Msuva (Difaâ El-Jadidi/Maroc) a relevé l’importance d’avoir un sursaut d’orgueil : «Nous allons affronter une bonne équipe d’Algérie.Nous avons besoin de gagner pour entretenir l’espoir. Nous sommes en train de nous concentrer sur le match face à l’Algérie».