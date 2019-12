<span style='text-decoration: underline;'>Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels»</span>

La réunion qui a regroupé le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, les chefs de Départements du MDN et de l’Etat-major de l’ANP, les directeurs et les chefs de Services centraux et les chefs de bureaux, ajoute le communiqué du MDN, acte la continuité de l’action de l’institution militaire, tant au plan du discours que celui de l’action en faveur de la stabilité du pays. Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a fait hier sa première sortie publique après le décès du défunt Ahmed Gaïd Salah. Pour l’occasion, le nouveau premier responsable de l’Institution militaire, n’a pas manqué de souligner la détermination de l’ANP de maintenir le cap tracé et demeurer auprès du peuple algérien. La nuance n’est pas du tout permise et les observateurs auront noté une tendance assumée à ne pas revoir le plan stratégique de l’armée nationale populaire. Celle-ci, dira Saîd Chanegriha, fera toujours face «aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale».

Le propos est on ne peut plus clair et le général-major ne se trompe pas du tout en soulignant que «nous réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances». Traduite, la déclaration de Saïd Chanegriha confirme la justesse des actions entreprises par l’armée durant les dix derniers mois de crise traversée par l’Algérie. Il n’y a, pour ainsi dire, aucun risque de voir l’ANP dévier d’un iota des enneigements qu’elle a pris devant la Nation. Le chef d’état-major par intérim qui s’exprimait dans le cadre d’une réunion au siège de l’Etat-major de l’ANP, a mis en exergue «le rôle primordial qu’a joué l’ANP aux côtés du peuple algérien face au complot dangereux qui visait la stabilité de l’Algérie et les fondements de l’Etat, et la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour la faire sombrer dans un marais de chaos et de violence».

© Photo fournie par l’Armée





La réunion qui a regroupé le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, les chefs de Départements du MDN et de l’Etat-major de l’ANP, les directeurs et les chefs de Services centraux et les chefs de bureaux, ajoute le communiqué du MDN, acte la continuité de l’action de l’institution militaire, tant au plan du discours que celui de l’action en faveur de la stabilité du pays.

Un discours et une action qui vont dans le sens du strict respect de la Constitution. On en a pour preuve les remerciements, l’estime et la reconnaissance adressés au président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale, par le chef d’état-major par intérim.

«A travers vous à l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire pour les efforts laborieux et soutenus consentis par tous, lors de la gestion de l’étape sensible que traverse notre pays, de même que pour les efforts de sécurisation des élections présidentielles dans un climat de sécurité et de quiétude, ce qui a permis au peuple algérien d’accomplir son devoir électoral en toute liberté et démocratie, ainsi que pour les grands efforts fournis lors des funérailles du défunt Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah».

Le sens élevé de la légalité constitutionnelle dans les propos du général-major, traduit la grandeur de l’ANP qui inscrit, via sa gestion de la crise, une autre page glorieuse de son histoire. Et le chef d’état-major par intérim de clore son propos par une phrase qui répond à tous les vœux des Algériens: «Je tiens à rappeler, sincèrement et franchement, que, pour moi, les critères pour prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute autre responsabilité, quelle que soit leur importance, sont la vénération du travail qui constitue la clé du succès, en plus de la compétence, la capacité, le sérieux, l’intégrité et le dévouement à l’armée et à la patrie». Sans commentaire.

Nadera Belkacemi