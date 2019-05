<span style='text-decoration: underline;'>Youcef Atal </span>:<br><span style='color:red;'>«Nous ne sommes pas les favoris en Egypte»</span>

L’international algérien Youcef Atal a estimé que les Verts aborderont avec moins de pression, la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football en Egypte (21 juin-19 juillet), en n’étant pas les favoris pour le sacre final. «Cette fois-ci, nous ne sommes pas les favoris de la CAN 2019, ce qui fait qu’on a moins de pression sur nos épaules ce qui est quelque chose de bien à mon sens.

En tous cas, nous allons tout faire pour honorer les couleurs de l’Algérie», a confié Youcef Atal, mercredi soir, au micro de la chaîne qatarienne Bein Sport. Néanmoins, le latéral droit de l’équipe, compte avec ses coéquipiers, aller très loin dans la compétition qui sera très certainement relevée, a-t-il reconnu. « On connait tous l’importance de la coupe d’Afrique pour les Algériens qui la suivent avec un grand intérêt. C’est dans cette optique qu’on ira en Egypte pour faire bonne figure et aller le plus loin possible, et le faite de ne pas être les favoris ne permettra de jouer sans pression», a-t-il ajouté. Logée dans le groupe C, la sélection algérienne entamera la CAN 2019 contre le Kenya le 23 juin avant de croiser le fer avec respectivement le Sénégal le 27 juin et la Tanzanie le 1er juillet. En prévision de cette 32e édition de la CAN, la sélection algérienne disputera deux matchs amicaux à Doha (Qatar). Les hommes du sélectionneur Djamel Belmadi affronteront le Burundi le 11 juin et le Mali le 16 juin, lors de la deuxième étape de la préparation qui débutera le 8 du même mois dans la ville qatarie. La première étape sera entamée officiellement le 3 juin au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) et s’étalera jusqu’au 8, date du départ de la sélection pour Doha sur un vol spécial d’Air Algérie. Les coéquipiers de Riyad Mahrez s’envoleront pour Le Caire le 18 juin.