<span style='text-decoration: underline;'>M. Nouri à Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>«Nous œuvrons à mobiliser le privé pour développer le secteur du tourisme»</span>

La wilaya de Mostaganem, d’une superficie de 2.269 kilomètres carrés, possédant une façade maritime de 124 kilomètres, cinquante plages, dont 24 autorisées, la mer d’un côté et la forêt de l’autre.

Des atouts naturels considérables, en plus de repères culturels et historiques nombreux, qui bien développés et valorisés, peuvent en faire un lieu touristique attractif et accueillant, que ce soit pour les étrangers que pour les nationaux.

D’ailleurs, c’est vers ce but, que tendent les responsables, à leur tête le wali. Ainsi, pour encourager les initiatives, le ministre du Tourisme, de l’Aménagement du territoire et de l’Artisanat, vient d’effectuer une visite de travail à Mostaganem, accompagné de ses proches collaborateurs.

Comme premier point, le ministre s’est rendu à l’hôtel Hyproc-Sonatrach, où le directeur de wilaya du tourisme et le wali ont eu droit à une exposition, reflétant la situation touristique dans la wilaya, les projets achevés et fonctionnels, ceux en cours de réalisation et ceux en perspective, soit six hôtels de haut standing international et un complexe « Beach Zina ».

Seize ZET, (Zones d’extension touristiques), totalisant quatre mille cinq cents hectares. La mise à jour de leur situation juridique, initiative du wali, montre que beaucoup d’hectares, relèvent de l’agriculture et des forêts. La concession est nécessaire pour faire disparaître le problème du foncier. Le wali a expliqué au ministre, le projet, (gelé), du front de mer de vingt kilomètres, (Sidi Medjoub – Stidia), avec hôtels, aires de jeux, commerces.

Les camps de toile ont été évoqués au ministre également. Ce dernier s’est dit très satisfait du travail du wali et de son équipe, et confirmera que la vision de son département est la même que celle du wali. Ensuite, le ministre visitera l’hôtel Hyproc, de 300 chambres, doté d’un amphithéâtre, d’un restaurant, de terrains de sports et d’une piscine.

Ainsi le ministre, très satisfait rendra, aux responsables de la Sonatrach, un hommage et dira que l’hôtel est vital à la plage des Sablettes. Au niveau de cette plage, le ministre visitera l’hôtel privé « Thalassa Mamous », en voie de finition, comprenant 150 lits et un restaurant panoramique. 48 bungalows seront également construits à côté de cet hôtel. Deux autres hôtels, dont l’un est fonctionnel et l’autre en voie de réalisation, situés aux Sablettes, ont été visités.

Au parc de loisirs de Kharouba, Mostaganem, des infrastructures touristiques sont en voie de réalisation. Le ministre a visité l’une d’elles. Il s’agit du Montana, un hôtel, avec terrains de sports et piscine. Auparavant, il a visité une exposition de produits artisanaux à Djanet El Arif – Sidi Ahmed Alawi, où il a eu droit à des explications, sur les activités de ce secteur, dans la commune de Kheïr Eddine.

Le ministre posera aussi, la première pierre d’un hôtel de cinquante chambres, au centre équestre « Hocine El Mansour », appartenant à l’homme d’affaires Metidji Mohammed. Il y est aussi prévu des bungalows. Signalons, que du 28 du mois d’octobre au 6 novembre, sera organisée dans ce centre une compétition internationale. Par la suite, le ministre s’est dit ravi des initiatives de privés, tels que Métidji, qu’il encourage et accompagne.

Et dans un point de presse, M. Nouri dira, que son département œuvre à mobiliser le privé, pour développer le secteur touristique dans le pays. Il rappellera que Mostaganem possède des atouts, des ZET vierges, qui bien valorisées feront de cette wilaya, un réel pôle touristique. Il dira également, qu’il faut faire appel à des bureaux d’études performants et expérimentés. Et ce n’est pas avec deux millions de dinars, qu’on pourra faire une bonne étude d’une ZET. Il faut compter plus. Ainsi, il rejoint les idées du wali, qui affirme que l’industrie, l’agriculture, le secteur du tourisme, doivent être bien développés, pour la fortification de l’économie nationale, dira le ministre. Celui-ci annoncera que prochainement, il inaugurera à El Oued, sud-est du pays, un grand complexe touristique.

Charef.N