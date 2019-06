<span style='text-decoration: underline;'>Mahrez:</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous sommes prêts pour le tournoi»</span>

Le nouveau capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a affirmé samedi que les «Verts» étaient fin prêts, à la veille d’affronter le Kenya dimanche au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 (21 juin – 19 juillet).

«Nous n’avons pas une idée sur cette équipe kényane, mais nous l’avons regardée jouer à travers des vidéos. Nous sommes prêts pour ce match, nous allons tout donner pour l’emporter et réussir nos débuts dans le tournoi», a indiqué Mahrez en conférence de presse tenue au stade 30-Juin de la capitale égyptienne. Outre le Kenya, l’équipe nationale, dont il s’agit de la 18e participation à la CAN, affrontera également le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet) dans le groupe C. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 1/8 de finale de ce tournoi qui se jouera pour la première fois en présence de 24 nations. «Nous ressentons une certaine pression, car nous représentons tout un pays. Sur le plan personnel, je tâcherai d’aider mon équipe pour aller le plus loin possible dans cette CAN. Je suis au service du collectif», a ajouté le sociétaire de Manchester City (Angleterre). Interrogé sur son nouveau rôle de capitaine, Mahrez s’est dit «prêt» à assumer cette tâche : «Je suis prêt à assumer mon rôle de capitaine. Etre leader sur ou en dehors du terrain est une grosse responsabilité, mais il y a d’autres joueurs qui peuvent le faire aussi».