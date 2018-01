<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Nabil Bekkar, (meneur de jeu des U 19)</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous sommes sur la bonne voie»</span>

L’enfant de la Mekerra, formé au sein de l’USM Bel Abbés, Bekkar Nabil, reste une valeur sûre, parmi une génération qui promet un futur glorieux de l’équipe.

Depuis son illustration, parmi les minimes d’El Khadra, le numéro dix continue son évolution, au fil des années. Et voilà qu’il fait partie de l’équipe « juniors » des U 19, cette saison 2017-2018. Durant la phase « Aller » du championnat régional ouest, Bekkar a été titularisé à neuf reprises, par le du staff technique composé de Baghdad et Cheniti. Malgré ses passes décisives, Nabil a inscrit cinq buts et manqua quelques matchs, à cause d’un accident de santé, durant un match d’où il nous déclara : « C’était le cinq du mois d’octobre dernier. Jai « avalé » ma langue et grâce à Dieu, j’en suis sorti indemne. C’était la frayeur de ma vie, que n’oublierai jamais ». Concernant son équipe, Nabil Bekkar se dit se réjoui, d’être parmi un effectif qui a grandi ensemble, dans la famille du club phare de la Mekerra. Après la fin de la phase « Aller », l’USMBA « juniors » se classe troisième au podium, suite à la victoire de trois à zéro, remportée vendredi passé à Mascara, au dépend du GCM local. Avec un total de 27 points, derrière le premier l’ASMO, (34 pts) et le MCS, (29 pts), les juniors de l’Union ont remporté huit matchs sur les treize possibles, puis réalisé trois nuls et concédé deux défaites. On lui laisse le soin de divulguer ses objectifs personnels : « C’est un parcours très positif de notre part en championnat, sans oublier celui de nos cadets avec Zouba. Personnellement, mon vœu est d’endosser dans un futur proche, le maillot de l’équipe première. Pour moi, l’USMBA est une fierté ».

B. Didéne