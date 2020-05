<span style='text-decoration: underline;'>LE SG DE L’USM, BOUZIANE HADJ ABDELKADER</span>:<br><span style='color:red;'>« Nous souhaitons la reprise du championnat »</span>

L e championnat d’Algérie de football et les manifestations spor tives sont gelés depuis presque deux mois à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ce qui a donné une douche froide aux sportifs et aux responsables des clubs qui sont dans une situation difficile, côté financier, à savoir, les salaires des joueurs qui demeurent actuellement, le seul point dur pour eux , plus la baisse de forme des joueurs qui ne pourront se donner à fond au cours de la reprise du championnat et atteindre l’objectif de chaque club. Et selon les déclarations de M.Bouziane Hadj Abdelkader, il y a plusieurs présidents des clubs qui ont mis cette saison, le paquet pour que leur cher club joue l’accession en division supérieure suivant le nouveau système du championnat pour la nouvelle saison sportive 2020/2021. Et pour conclure, nous signalons que le championnat de football d’Algérie reprendra le plus vite possible pour mette fin à la rumeur qui circule actuellement dans le milieu sportif vers un championnat à blanc.

Benguenab Abdellah