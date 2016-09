Nous y sommes

Instances activités en cette rentrée sociale, où l’ouverture de l’année scolaire et de la session parlementaire ont marqué ce 4 septembre 2016. En effet, cette nouvelle rentrée sociale est scrutée de près par les principaux acteurs de la vie politique, économique et sociale du pays.

Il faut dire que c’est autour de cette année que toutes les analyses, souvent contradictoires, ont jalonné cet été 2016, où l’on s’attend à voir quelles sont les capacités réelles du pays face à une crise énergétique et financière qui a créé de profondes divisions dans les perspectives, mais aussi et surtout une surenchère et une manipulation politique qualifiée de dangereuse par plusieurs centres de décision.

Et encore une fois, le Premier ministre s’est voulu rassurant en expliquant que le projet de Loi de finances 2017 qui sera examiné cette semaine, introduira quelques modifications pour améliorer la situation économique et renforcer le front social. Il permettra aussi “la mise en œuvre de la première année du nouveau modèle politique et économique” qui vise à “consolider l’économie nationale et l’investissement, notamment national et à renforcer la production industrielle et agricole”. Il a aussi insisté sur le fait que le pouvoir d’achat des citoyens ne sera pas affecté et que “l’ةtat continuera à construire des logements, des écoles et des hôpitaux”.

De son côté, la ministre de l’Education a, depuis Naama, réaffirmé l’engagement du gouvernement dans les réformes de l’école algérienne. Une réforme qui sera maintenue sans pour autant toucher aux fondements de la nation, comme voudraient le faire croire certaines parties qui ont trouvé dans le secteur de l’Education un fonds de commerce qu’il veulent exploiter pour de basses visées politiciennes, au détriment de l’avenir de nos enfants qui ont droit à une éducation de qualité et à aspirer à une ouverture sur le monde qui nous entoure et qui avance à une vitesse fulgurante.

L’école algérienne est aujourd’hui un enjeu de grande importance et il ne faut pas céder à ces sirènes qui sous le couvert de l’islam et de l’identité nationale veulent en faire un piédestal pour arriver à leur objectif quitte à sacrifier des millions d’élèves et à hypothéquer leur avenir et l’avenir de tout un pays.

Par Abdelmadjid Blidi