Nouveau wali, mêmes attentes, mêmes illusions

Des occupants de bidonvilles, recasés dans de nouveaux logements, des familles délogées des vieux immeubles devant être démolis dans les vieux quartiers, et de nombreux «chanceux» venus d’autres wilayas, ont été depuis ces dernières années relogés dans les nouvelles cités construites au pas de charge par les pouvoirs publics. Des cités d’habitat implantées dans les communes périphériques, notamment à Oued Tlélat qui rappellent à s’y méprendre les vieilles «zones d’habitat» de l’USTO, truffées de malfaçons et réalisées à l’époque sans la moindre infrastructure administrative, sociale et culturelle indispensables à la sécurité et à l’épanouissement du citoyen. A l’ombre des slogans égalitaristes de la pensée unique, le développement urbain de la grande ville, se réduisait à la construction de logements, de cités dortoirs, rassemblant toutes les composantes de la société dans des «ensembles d’habitat» hors normes, indignes de toute politique cohérente de gestion et d’extension urbaine de la grande ville. Aujourd’hui, à quelques nuances près, rien de significatif n’a changé dans l’approche et la prise en charge de cet épineux dossier. L’uniformisation des espaces d’habitat de «recasement» des familles délocalisées, loin de répondre aux normes de modernité et d’harmonisation du cadre de vie ne pouvait au contraire qu’accentuer la déstructuration sociale et la régression des valeurs de citoyenneté et de respect de l’environnement. Il suffit de regarder l’état des lieux déplorable à l’intérieur de ces cités jonchées de détritus, de sachets plastique, d’ordures ménagères, de caves inondées, de déblais et résidus de vieux chantiers, de chiens errants et de bien d’autres fléaux, pour se rendre compte de l’ampleur des échecs et des improvisations qui ne cessent encore de s’accumuler sous le ciel oranais. Mais le manque de civisme a toujours bon dos pour justifier ce constat forgé par un urbanisme d’exclusion et de nivellement par le bas. Il est vrai que deux dernières décennies, des crédits importants ont été affectés pour réaliser ici et là des équipements importants permettant à Oran de réduire ses déficits et de prétendre au progrès et à la modernité. Malheureusement, la stratégie de développement local ne reposait jusqu’ici que sur un mode de gestion archaïque des collectivités locales, ne pouvant répondre on le sait, aux impératifs de croissance économique et de progrès social. Ni encore moins aux aspirations sociales en matière de transparence et de démocratie participative. Le nouveau Wali d’Oran vient enfin d’être désigné et sera probablement en poste dès les prochaines heures. Mais ce énième Wali au chevet d’Oran, ne saurait faire mieux que son prédécesseur dans ce système global de gouvernance en panne de rupture avec les pratiques révolues du passé. Dans de telles conditions, un Wali reste encore aujourd’hui, dans le meilleur des cas, un bon exécuteur d’ordres, porteur d’une «feuille de route» axée sur la prévention des troubles et des colères sociales nourries par notamment par le chômage et le logement…

Par S.Benali