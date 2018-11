Nouvelle offre innovante « Hashta » de Ooredoo Instagram et Facebook gratuits et une multitude d’autres exclusivités sur Hashta

Leader de l’innovation technologique en Algérie, Ooredoo fait très fort encore une fois en lançant « Hashta » sa nouvelle offre « 100% jeunes ». En effet, la nouvelle offre prépayée de Ooredoo « Hashta » est dédiée aux jeunes de par sa communication personnalisée utilisant un nom tendance «Hashta » qui fait référence au Hashtag, un code très usité par cette frange. « Hashta » offre une multitude de nouveautés et avantages exclusifs dont Instagram et Facebook gratuits, une tarification de 3DA les 30 secondes seulement entre les abonnés Hashtaainsi que des forfaits Voix, Data et réseaux sociaux à partir de 30 DA seulement. Avec Hashta, les nouveaux souscripteurs bénéficient d’une recharge inédite qui offre des validités variables et des avantages exceptionnels :

• Hashta 500 (07 jours) : le client bénéficie d’appels illimités vers Ooredoo, de 4Go d’Internet et de 500 DA de crédit, valables sept(07) jours ;

• Hashta 500 (15jours) : le client bénéficie de 2, 5 Go d’Internet et de 1000 DA de crédit, valables quinze (15) jours ;

• Hashta 500 (30jours) : le client bénéficie de 1,5Go d’Internet et de 1000 DA de crédit, valables trente (30) jours ;

La nouvelle offre Hashtaest disponible au niveau de tous les Espaces Ooredoo, les City Shops, les Espaces Services Ooredoo ainsi que les points de vente agréésrépartis sur tout le territoire national.

Avec cette nouvelle offre, Ooredoo poursuit sa dynamique novatrice en s’intéressant aux habitudes et attentes des jeunes et en leur offrant les meilleurs avantages à des prix préférentiels, tout en construisant autour de Hashta un univers personnalisé 100% jeunes.