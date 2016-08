<span style='text-decoration: underline;'>En septembre prochain</span> :<br><span style='color:red;'>Nouvelle session de formation aux techniques théâtrales</span>

L’association culturelle «El-Amel» d’Oran abritera, en septembre prochain, une nouvelle session de formation aux techniques théâtrales au titre de la 12ème promotion de jeunes talents, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Une vingtaine de jeunes comé diens bénéficieront de ce stage qui sera sanctionné par le montage d’une pièce théâtrale à jouer par l’ensemble des apprenants, a précisé à l’APS le président de l’association, Mohamed Mihoubi.

La précédente promotion, sortie en avril dernier, était également composée d’une vingtaine de talents en herbe dont le cursus avait été couronné par la création d’un spectacle humoristique intitulé «Enjareb » (j’expérimente), écrit et mis en scène par Mihoubi. Cette dernière promotion avait été baptisée du nom du regretté Hammouda Bachir, comédien du TRO décédé en décembre 2015 des suites d’une maladie, rappelle- t-on.

La même association a aussi à son actif la formation, en mars dernier, d’une première promotion de cinq animateurs de spectacles, baptisée quant à elle du nom du défunt Boudahri Samir qui fut comédien et membre de la troupe «El-Amel».

Les organisateurs misent en outre sur la diversification du partenariat pour consolider davantage la qualité de la formation dispensée. A ce titre, un nouveau cycle élargi à l’écriture, à la mise en scène et à la production, sera lancé en octobre prochain en coopération avec des professionnels étrangers, a fait savoir Mihoubi.

L’association culturelle «El-Amel» fête cette année le 40ème anniversaire de sa création, marqué par la création du Petit Théâtre, structure légère permettant l’organisation de stages et de répétitions dans des conditions optimales. Parallèlement à son investissement dans la formation des jeunes talents, Mihoubi est également connu pour ses «one-manshow » humoristiques comme «Ana naqra…ma neqrach !», «One, two, three, viva l’Algérie !», «Mir ou rabi kbir», «Algérien et fier» et «Rani m’choumer».

En 2012, il a assuré la direction artistique de l’épopée «Abtal El-Djazaïr» (les héros de l’Algérie), écrite et mise en scène par Mohamed Belfadel à l’occasion du 58ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954.