<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Nouvelle visite de la commission de coordination du CIJM à Oran le 17 septembre</span>

La commission de coordination du Comité international des jeux méditerranéens (CIMJ) est attendue à Oran le 17 septembre courant dans le cadre de ses visites de travail pour suivre de près les préparatifs de la ville pour l’organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens en 2021, a-t-on appris dimanche auprès du comité d’organisation local.

Lors de la précédente visite de travail du genre effectuée début juillet passé, la commission de coordination, par le biais de son président, le Français Bernard Amsalem, s’est dite «satisfaite» de l’évolution des préparatifs pour le rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021, tout en émettant des réserves concernant certains volets, notamment celui lié au marketing où elle avait constaté du retard dans l’opération de promotion de l’évènement, selon son premier responsable.

Pour leur part, les pouvoirs publics sont en train de mettre les bouchées doubles afin d’achever dans les délais les nouvelles infrastructures sportives en cours de construction dans la capitale de l’Ouest du pays.

Dans ce contexte, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait présidé le 18 juin passé une réunion intersectorielle pour lever toutes les contraintes qui risquent de retarder la réception à temps du nouveau complexe sportif d’Oran, composé d’un stade de football de 40.000 places, d’un autre d’athlétisme de 4.000 places, d’une salle omnisports de 6.000 places et d’un centre nautique renfermant trois bassins, dont deux olympiques et un autre semi-olympique. La réception de l’intégralité des installations de ce complexe, implanté dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), est programmée pour juin 2020, selon les assurances données par les responsables de la société chinoise (MCC), réalisatrice du projet, au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de sa dernière visite sur le site en sa qualité de président de la commission technique chargée du suivi des projets des infrastructures sportives dédiées aux JM-2021, née de la réunion du 18 juin passé.