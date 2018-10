Depuis la réunion d’Alger, les prix du pétrole ont connu une trajectoire haussière très remarquée. Ainsi, les prix ont vite dépassé la barre psychologique des 80 dollars. Un prix qui n’est pas très loin des cimes qu’il a connu avant la crise pétrolière de 2014. Et c’est là une réelle bouffée d’oxygène pour les pays dont l’économie dépend grandement des hydrocarbures.

C’est le cas aussi pour notre pays, qui même s’il aspire à relancer son économie sur d’autres bases, il n’empêche qu’il a besoin d’un prix du pétrole assez fort. Un prix qui permettra justement de concrétiser ce grand virage auquel aspire l’Algérie. Il faut dire que les leçons de notre aveugle dépendance aux hydrocarbures ont été, cette fois, bien retenues, et les pouvoirs publics ont pris sérieusement conscience que cet état de fait se doit d’être changé.

Le salut de l’Algérie ne peut venir que d’une économie forte et créatrice de richesse, capable de créer les emplois et de mettre en ouvre une toute autre stratégie qui rompt totalement avec les choix suivis jusqu’alors et qui mettait le pétrole au cœur de tous les fonctionnements de l’Etat.

Ainsi on a vu, timidement certes mais sûrement, l’éclosion de nouvelles industries qui jouissent du soutien franc de l’Etat. L’autre secteur stratégique qu’est l’agriculture n’est pas oublié aussi, et une nouvelle politique s’est mise en place permettant des productions des plus satisfaisantes qui commencent concrètement à répondre aux besoins internes, et qui ont même connu quelques opérations d’exportation dont nous étions incapables, il y a seulement quelques années de cela.

Et même si tout n’est pas parfait pour le moment, il n’en demeure pas moins qu’il existe désormais une vraie prise de conscience à tous les niveaux pour donner un tout autre cours à l’économie nationale.

Mais malgré tout cela, il n’en demeure pas moins que l’Algérie a toujours besoin d’un prix du pétrole assez fort qui permettra d’accompagner ce grand changement et fera face, dans l’immédiat, aux urgences de l’heure et ce, en attendant que la machine économique soit réellement mise en branle et capable de remplacer cette terrible dépendance aux hydrocarbures qui, même si elle a grandement aidé le pays à se maintenir à flot, n’a pas été cette grande bénédiction que l’on nous a chantée depuis l’indépendance.

Par Abdelmadjid Blidi