<span style='text-decoration: underline;'>ANEM Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Nouvelles directives d’insertion et procédures</span>

Des cadres de l’Agence nationale de l’emploi sont sur le terrain pour l’application de la régularisation du dossier d’insertion professionnelle suite au coup d’envoi donné par le ministre du travail à Oran sur l’insertion professionnelle qui concerne 460.000 travailleurs à travers le pays.

Cette opération concerne d’ici la fin 2019, plus de 160.000 travailleurs de plus de 8 ans d’ancienneté et 100 000 travailleurs de plus de 03 ans d’ancienneté à l’échelle nationale, dans une première étape. Ainsi, cette délégation de cadres venus d’Alger, a réuni les chefs d’antennes de la wilaya d’Oran au siège de l’agence à Oran. Pour la 1ère tranche, 1357 travailleurs de différents métiers seront touchés par l’insertion (titularisé) en 2019. Ces jeunes travailleurs faisant partie du dispositif 196 du 19 avril 2008.

Ainsi, les chefs de service des antennes ont écouté les procédures à accomplir pour l’insertion définitive de ces jeunes au niveau des entreprises qui les embauchent.

Pour ce qui des chiffres des travailleurs à insérer, la 2ème tranche touchera 1242 personnes et la 3ème tranche, 415 travailleurs d’ici 2021. Ces chiffres concernent seulement l’ANEM. En ce qui concerne le PID-DAS, 1579 seront titularisés sur la 1ère tranche sur les 48923 d’insertion de la DAS, en faveur de ces adhérents et suivant dans le cadre de l’insertion de cette catégorie de la population.

Adda.B