<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Nouvelles donnes</span>

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a mis du temps pour s’en convaincre. A aucun moment il aurait cru que les Américains frapperaient aussi fort un allié aussi stratégique que son pays. Pourtant Trump ne s’en est pas embarrassé et a multiplié les décisions qui ont étouffé l’économie turque.

« D’un côté, vous êtes avec nous dans l’Otan et de l’autre, vous cherchez à frapper votre partenaire stratégique dans le dos. Une telle chose est-elle acceptable ? ». « D’un côté, vous dites être notre partenaire stratégique et de l’autre, vous nous tirez dans les pieds ». Voici là deux phrases du président turc qui résume parfaitement son sentiment d’étonnement mais aussi de rage face à l’expéditive réaction de l’administration américaine qui a dégainé en un quart de tour, juste après le refus d’Ankara de libérer un pasteur américain accusé d’espionnage et de terrorisme.

Immédiatement, Washington a imposé début août des sanctions contre deux ministres turcs. Ankara a répliqué avant que Donald Trump n’aille plus loin et annonce qu’il a donné son accord pour le doublement des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium turcs.

Des sanctions qui ont eu pour effet immédiat de faire chuter encore plus la livre turque qui a perdu plus de 40 % de sa valeur. Une situation qui a grippé l’économie turque et poussé le gouvernement à revoir une grande partie de toute sa politique commerciale, en menaçant clairement de se tourner vers d’autres pays dont le premier vient bien sur la Chine.

Cette guerre économique ne sera pas sans conséquences sur le plan politique et notamment dans le dossier syrien où la Turquie joue un rôle central et pourrait revoir sa stratégie. Déjà proche de Moscou, avec quelques divergences sur le dossier, Ankara pourrait s’aligner sur tous les points avec la Russie de Poutine après ce camouflet américain. Mais pas qu’avec la Russie, car les choses peuvent connaître d’autres développements et un rapprochement entre Ankara et Téhéran n’est pas tout à fait à l’ordre du jour.

Une éventualité qui changerait diamétralement la donne dans cette région du monde avec une toute nouvelle redistribution des cartes et de nouveaux fronts qui renforceront la présence de la Russie au Proche et Moyen Orient et surtout créeront d’autres alliances qui ne joueront pas en faveur de Washington et replaceront l’Iran au centre des grandes décision dans cette région et surtout dans les dossiers syrien et yéménite.

Par Abdelmadjid Blidi