Air Algérie vole un peu et s’arrête beaucoup ou dans le meilleur des cas, elle est toujours en retard. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle est toujours sujette à des grèves inopinées marquées par ses innombrables syndicats qui représentent chacun une catégorie de son personnel. Une entreprise qui pour information, emploie 9000 travailleurs et croule sous le poids des dettes et qui à chaque fois tente un plan de redressement sans lendemain. A en désespérer.

Avant-hier, elle a encore une fois été touchée par une autre grève «illégale», menée par le personnel navigant commercial (PNC). Cette grève à peine terminée, que voilà encore d’autres syndicats qui menacent de passer à l’acte. Le SNPL (Syndicat national des pilotes de lignes) et le SNTM (Syndicat national des techniciens de maintenance aéronautique), sont déjà dans le starting-block et se disent eux aussi lésés par les décisions de la compagnie nationale. Donc, un autre débrayage n’est pas à écarter dans les prochains jours.

Le pourquoi, le comment et les raisons, il y en a tellement que ça devient très difficile de suivre ces péripéties. Ce qui est sûr néanmoins, c’est que les usagers commencent à être usés par cette situation qui n’a fait que trop durer et qui surtout, peut encore se déclencher à tout moment. Prendre son avion aujourd’hui en Algérie, devient une grande loterie nationale où pratiquement tous les numéros sont perdants.

Et le plus désolant dans l’histoire, à voir ces perpétuels soubresauts, c’est qu’on ne voit pas le bout du tunnel. Les accusations fusent de tous les côtés et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a aucun terrain d’entente aussi minime soit-il. Entre une direction trop affairée à redresser la situation financière de la boite et des syndicats trop pressés à avoir tout et tout de suite, le fossé est trop grand et la situation bien précaire. Et tout le drame est là. Il n’y a aucune lueur d’espoir pour voir ces grèves à répétition s’arrêter un jour. Il se pourrait même qu’au moment où vous lirez ces lignes, vous êtes encore une fois coincé dans un aéroport algérien à attendre votre avion qui ne décolle pas à cause d’un autre débrayage décidé par un autre syndicat. C’est vraiment à en désespérer! Et comme diraient les Algériens «nta w zahrak»

Par Abdelmadjid Blidi