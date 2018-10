<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (8ème journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Nul total dans le derby RCK-USMH, l’USB rate le coche</span>

Le derby tant attendu entre le RC Kouba et l’USM El Harrach a finalement accouché d’un 0-0, qui n’arrange aucune des deux équipes, alors que l’US Biskra a raté une très bonne occasion de monter sur la deuxième marche du podium, après son nul à domicile contre le MC Saïda (1-1), samedi soir pour le compte de la 8e journée de Ligue 2 Mobilis, ayant vu l’Amel Boussaâda dominer petitement la JSM Skikda (1-0).

En effet, le derby algérois, entre le premier relégable qui recevait le dernier a été finalement un match terne, dominé par l’enjeu et surtout, par «la volonté de ne pas perdre» pour éviter d’autres déboires. C’est donc en toute logique que ce match entre clubs banlieusards se soit soldé par un nul vierge, qui maintient le Raed à la 14e place avec 5 unités, au moment où l’USMH reste lanterne rouge, mais avec désormais le même nombre de points que l’avant-dernier, l’USM Blida, battu à domicile la veille par le nouveau promu, le NC Magra, sur le score de deux buts à zéro. De son côté, l’US Biskra a raté une très bonne occasion de rejoindre le WA Tlemcen sur la deuxième marche du podium, après s’être contentée d’un nul à domicile contre le MC Saïda (1-1).

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Zibans, ayant trouvé le chemin des filets dès la 8′ par l’intermédiaire de Kabari, sauf que l’inévitable Hamidi a encore une fois répondu présent, en égalisant à la 89′. Une déception pour l’USB, qui se contente donc de conserver sa troisième place au classement général, avec 13 unités, au moment où le MCS se positionne au 8e rang, ex-aequo avec le NC Magra, avec 11 points pour chaque équipe. Vendredi, en ouverture de cette 8e journée, c’est surtout le leader ASO Chlef qui avait réussi la meilleure affaire, en conservant la première place, malgré son nul à domicile contre la JSM Béjaïa (1-1). Une situation qu’il doit entre autres au faux pas concédé par le Dauphin WA Tlemcen, qui lui aussi avait été tenu en échec à domicile dans le derby de l’Ouest contre le RC Relizane (0-0). Pour sa part, l’ASM Oran avait pleinement profité de l’avantage du terrain pour prendre le meilleur sur le MC El Eulma, qu’il a dominé (2-1), grâce notamment à Bentiba (32′) et Berramla (53′), alors que Keffi avait sauvé l’honneur pour le MCEE à la 90’+3. Un succès qui propulse le club de M’dina J’dida à la 10e place, avec 10 points, alors que malgré leur défaite, les Eulmis restent confortablement installés à la 5e place, avec 12 points. A Annaba, et dépit du huis clos imposé à l’USMAn, les Tuniques Rouges ont réussi l’essentiel contre leur adversaire du jour, l’ES Mostaganem, qu’ils ont dominé (1-0), grâce notamment à Ziani, auteur de ce but unique à la 35′. Un succès qui place l’USMAn à la 5e place, avec 12 points, alors que l’ESM rétrograde à la 4e place, avec 13 unités.