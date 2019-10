<span style='text-decoration: underline;'>MCO - USMA </span>:<br><span style='color:red;'>Objectif, renouer avec le succès à Zabana</span>

En attendant de disputer son match retard face à la JSS de la 6eme journée, la formation du Mouloudia d’Oran va renouer avec la compétition en accueillant cet après-midi à Zabana l’USMA, dans un match comptant pour la 7ème journée du championnat de ligue Une.

En effet, après avoir chuté à domicile face au MCA et ayant observé une longue trêve, les rouge et blanc d’El Hamri sont plus que jamais appelés à se ressaisir, afin de se racheter devant leurs fans, même si c’est face à une grosse cylindrée. Privé du banc de touche pour ce match et également lors de la prochaine rencontre, de même que pour cette histoire de contrat non paraphé et de licence, Cherif El Ouazzani a fini par décider de designer son adjoint Mecheri Bachir détenteur de diplômes requis pour diriger à partir du banc de touche les matchs officiels. Cherif El Ouazzani restera toujours l’entraineur en chef et affirme qu’il n’est pas question qu’il se désiste de son poste. A cet égard, ce sera Mecheri Bachir qui dirigera l’équipe à partir du banc de touche à compter de ce match face à Soustara. Le responsable technique compte opérer quelques changements par rapport à l’équipe qui a été défaite par le MCA à domicile et compte aligner le meilleur onze possible, pour peu que les blessures ne faussent pas ses calculs. Il misera sur le retour de Fourloul à droite de la défense, qui sera aux côtés de Sebbah Masmoudi et Mekkaoui, pour former un bloc autour du keeper Litim. Pour la récupération, ce sera Legraa et Heriet qui opérera son retour après avoir raté Ain M’lila et le MCA. S’agissant de l’animation offensive, la paire Guertil et Mansouri, est la plus indiquée, vu qu’elle a fait ses preuves. Motrani et Nadji seront aux avant postes à moins que le staff technique, ne porte son choix sur Chouiter au cas où Nadji serait out. Les joueurs Hamraoui sont décidés à briller face à cette bonne équipe usmiste auteur d’un bon début de saison. Cette formation drivée par Dziri Bilel, ne voudrait pas s’arrêter là pour décrocher un bon résultat, vu qu’elle n’a concédé aucune défaite depuis la reprise de la compétition. L’USMA est donc attendue en force à Zabana. Les gars d’El Hamri sont donc prévenus. Les Hamraoua ont effectué leur dernière séance d’entrainement hier à Zabana .Le staff technique a profité pour opérer les dernières retouches et pour dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour le match, mais sans pour autant dévoiler le onze qui sera chargé de défier la formation usmiste. Les joueurs, malgré la longue trêve et un calendrier défavorable restent confiants et concentrés et promettent de ne pas rater ce match difficile face à un adversaire qui n’est pas à présenter. En somme, ils s’engagent à réagir pour offrir une victoire à leurs supporters et surtout se remettre en confiance pour la suite du parcours.

B.Sadek