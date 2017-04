<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE UNE, 24ÈME JOURNÉE (MISE À JOUR) : MCO - JSK</span>:<br><span style='color:red;'>Obligation de résultat pour El Hamri</span>

Après avoir été tenus en échec face au MCA, le weekend passé, pour leur premier match de mise à jour, du calendrier du championnat, les Hamraouas sont plus que jamais appelés, à ne plus se louper, cet après-midi notamment, dans le cadre de leur deuxième match retard, à domicile, qui les mettra aux prises avec la JSK.

Cette confrontation arrive, dans une situation difficile, pour les rouges et blanc d’El Hamri, qui sont en mauvaise posture, et restent sur une mauvaise série de sept matchs, sans la moindre victoire, depuis l’entame de la phase « retour ». Un bilan, qui ne prête pas à l’optimisme. Car désormais, le team d’El Hamri devra lutter pour assurer son maintien. En plus de cela, le club se voit pénalisé par deux matchs à huis clos, privant ainsi l’équipe, du soutien de ses fidèles supporters. Belatoui n’a d’autre alternative, que de pousser ses joueurs à gagner ce match, sinon l’équipe versera dans des incertitudes. Côté effectif, le staff technique devra se passer des services, des défenseurs Nessakh et Sebbah, de même que de Souibaah. Mais par contre, Delhoum sera présent, vu qu’il a retrouvé ses bonnes capacités physiques. Belatoui ne compte pas effectuer de changements, par rapport au dernier match face au MCA. C’est ainsi, que le gardien, Nateche gardera les bois, la défense devrait être composée de quatre joueurs, avec Halaimia et Bencheikh sur les couloirs, alors que Belabbes et Delhoum, évolueront dans l’axe. En milieu, on retrouvera Heriat, Boudoumi et Ferrahi, et en attaque, Bentiba Moussi et Bennai ou Cherif Hichem. Bien sur, que l’équipe sera pénalisée, par l’absence de Nessakh et de Sebbah, (suspendus). C’est pourquoi, le coach devra se concentrer, pour mettre en place une bonne stratégie défensive, pour contrer les offensives Kabyles. L’autre élément, qui sera probablement de retour, n’est autre que Souibaah. Mais ce dernier ne devra pas être aligné d’entrée, bien qu’il soit rétabli de sa blessure. Il sera au départ sur le banc des remplaçants. Les Hamraouas ont effectué leur ultime séance d‘entrainement hier, à Zabana, à l’heure du match. Une séance, plu axée sur des réglages et sur le volet psychologique. En somme, ce sera un match indécis, où l’équipe Kabyle pourrait profiter de déboires des Hamraouas et du huis clos, pour chiper les trois points de la victoire. Mais aussi, les hommes de Belatoui, pourraient évoluer sans la pression des supporters, en raison du huis clos, pour déclencher le déclic. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Mouloudia d’Oran est condamné à gagner cet aprèsmidi, sinon ce seront des lendemains incertains pour El Hamri.

B.Sadek