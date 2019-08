<span style='text-decoration: underline;'>Transfert </span>:<br><span style='color:red;'>Offre de 10 millions d’euros de Gladbach pour l’Algérien Bensebaïni</span>

Les Allemands du Borussia Monchengladbach ont formulé une offre de 10 millions d’euros pour attirer en Bundesliga l’international algérien de Rennes (France), Ramy Bensebaïni, ont rapporté des médias.

«La direction du club de Bundesliga aurait offert 10 millions d’euros aux responsables du Stade rennais pour conclure le transfert de l’international algérien Ramy Bensebaïni lors de ce mercato d’été. Le montant s’approcherait de la somme réclamée par le club rouge et noir pour libérer son joueur», selon le site footmercato.net.

Gladbach voudrait s’offrir les services d’un joueur aussi bien capable de jouer en défense centrale qu’en sentinelle ou comme plus récemment au poste de latéral gauche. Le club allemand a offert aussi un salaire «énorme» à Bensebaïni, dont le contrat avec le Stade rennais prend fin dans un an, selon la même source. Pour l’heure, le champion d’Afrique algérien serait en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière. Footmercato informe aussi que le FC Séville a tenté sa chance auprès de Rennes, mais la proposition faite par le club espagnol n’a clairement pas été à la hauteur des attentes de la direction bretonne.

Le joueur formé à Paradou a réalisé la saison la plus aboutie de sa carrière, que ce soit en Ligue 1, en Ligue Europa et surtout en Coupes de France et d’Afrique qu’il a remportées.