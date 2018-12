<span style='text-decoration: underline;'>«PixX1000» </span>:<br><span style='color:red;'>Offre promotionnelle aux Bonus exceptionnels !</span>

Toujours à l’écoute de sa clientèle, Mo bilis annonce le lancement d’une promotion sur son « Plan PixX 1000 », destinée à ses abonnés prépayés. A compter du 04 Décembre 2018 et jusqu’au 02 Janvier 2019, les clients des offres prépayés 2G/3G/4G Mobtasim, Gosto, Batel et PixX, bénéficieront d’un Double Bonus en Appel et SMS vers les autres réseaux et d’un bonus Internet exceptionnel, en composant *600# ou en achetant le plan Promo PixX1000 directement au niveau des Points de Vente. Ainsi, pour 1000 DA, les clients bénéficieront durant 30 Jours de: Appels + SMS en illimité vers le réseau Mobilis; 2000 DA 4000 DA de Bonus valable vers tous les réseaux en national ; 13Go 15Go de connexion internet + Facebook gratuit ; Aussi, afin de faire bénéficier vos proches de cette promotion, Mobilis vous donne la possibilité d’acheter le plan PixX 1000, en utilisant le service Sellekni Plan via *665#. PixX, c’est le mix au meilleur prix.