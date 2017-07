<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>Omar Ghrib démis de ses fonctions</span>

Le Conseil d’administration (CA) du MC Alger a annoncé avoir mis fin aux fonctions du directeur général du club de Ligue 1 algérienne de football, Omar Ghrib, remplacé provisoirement par Djamel Merbout, indique un communiqué de cette instance au terme de sa réunion tenue jeudi soir.

«Après évaluation de la saison sportive 2016-2017 de toutes les catégories du MCA, sur les plans sportif et disciplinaire, ainsi que l’examen de la situation de la société sportive du club, il a été décidé de mettre fin, à compter de ce jour, aux fonctions de Monsieur Omar Ghrib du poste de directeur général de la société», explique le communiqué signé par le président du CA, Zaid Ladj. Le flou persistait depuis la fin juin dernier autour de l’avenir de Ghrib dans les hautes sphères du “”Doyen’’. Ce responsable avait annoncé d’abord sa démission de son poste, avant que Ladj n’évoque plutôt sa mise en congé. Ghrib, suspendu à vie de toutes activités liée au football par la Fédération algérienne de la discipline lors de l’été 2013, a été gracié en février 2016, d’où son retour aux affaires du Mouloudia, un retour couronné quelques mois plus tard par le trophée de Coupe d’Algérie remporté par son équipe. Au cours du défunt exercice, le MCA a terminé à la deuxième place en championnat, et s’est fait éliminé en demi-finales de la Coupe d’Algérie. Le club est toujours en course en Coupe de la Confédération africaine où il va affronter le Club Africain de Tunis en septembre prochain dans le cadre des quarts de finale. Par ailleurs, le CA du MCA s’est engagé à «mettre tout en oeuvre pour assurer, durant cette période, le bon fonctionnement des activités sportives du club», a conclu le communiqué. La formation phare de la capitale a enregistré jeudi l’arrivée de l’ex-attaquant de l’USM Bel Abbès (Ligue 1, Algérie), Sofiane Balegh par lequel le club a ouvert le bal en matière de recrutement. Côté départs, deux éléments ont été officiellement libérés, à savoir le gardien de but Chemseddine Boussouf et l’attaquant Antar Djemaouni.