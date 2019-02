<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran préside la cérémonie</span>:<br><span style='color:red;'>Omra pour 47 gardes communaux</span>

Ambiance chaleureuse, ce jeudi matin, au siège de la wilaya où le wali d‘Oran, monsieur Cherifi Mouloud, a reçu les 47 heureux bénéficiaires qui ont été tirés au sort pour effectuer une « OMRA » bien méritée pour ces agents de la sécurité publique communale ou leur ayants droits.

Le wali d’Oran, monsieur Cherifi Mouloud, qui lors de cette réception, a distribué les titres de voyage aux heureux bénéficiaires en présence des responsables de la coordination des gardes communaux, monsieur Toua Azzedine-Bacha Mohamed et Ouenzar Mustapha. A cette occasion, le wali d’Oran a loué le rôle de la garde communale et a rendu hommage aux éléments de cette garde communale, victimes de la Barbarie lors de la décennie noire qu’a vécu notre pays. Ainsi, depuis que la coordination de la garde communale existe, beaucoup d’actions sociales ont été menés en faveur de cette catégorie et de leurs familles. Et par cette réception donnée en leur honneur, l’Etat démontre que cette garde communale n’a pas été oubliée et bénéficie de toutes les faveurs sociales, tout comme leurs ayants droits. Monsieur Cherifi Mouloud, wali d’Oran, a salué tous les heureux bénéficiaires dont la joie se lisait sur leurs visages.