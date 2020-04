<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>On déstresse comme on peut</span>

On déstresse comme on peut

Pour échapper quelque peu à la monotonie du confinement partiel chez soi, certaines familles à Aïn El Türck ont, soutiennent-elles, la chance de disposer de la mer pour y aller déstresser un peu et se dégourdir les jambes, avant de rejoindre le domicile familial avant l’ultimatum fixé à 15 heures.

Et ce n’est pas rare de voir, dès 10 ou 11 heures du matin, quand le temps s’y prête, comme cela a été le cas hier avec l’apparition de quelques rayons de soleil, quelques couples, dont certains accompagnés de leurs parents âgés, arpentaient le Boulevard des « Dunes » à Cap Falcon ou carrément se rendre sur le sable, pieds nus. Ceux interrogés, confient que ces petites escapades, bien que limitées dans le temps, leur sont d’un bienfait inespéré pour se revitaliser un peu, physiquement et psychologiquement, avant le cantonnement chez soi.

Un père de famille, accompagné de son père d’un certain âge et apparemment à la santé défaillante, révèle pour sa part que cette rapide randonnée permet à son père de mieux supporter le stress quotidien dû à sa pathologie, tout en reconnaissant qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour lui éviter tout contact avec d’autres personnes. Un autre couple, accompagné de ses enfants de différents âges, estime que cette virée est d’un apport bénéfique sur le plan psychique pour toute la famille qui vit confinée dans un appartement assez réduit. Pour ce couple, on se prémunit de toutes les mesures préventives, à savoir, port de masques, gel et distanciation.

Pour l’ensemble des familles interrogées, le confinement partiel demeure l’une des principales mesures de prévention contre le COVID-19, toutefois, estiment-elles, parfois, les tensions nées entre membres d’une même famille, le chahut des enfants, les difficultés rencontrées par les mères de familles, auxquelles s’ajoutent les contraintes budgétaires, nécessitent une petite escapade à condition qu’elle soit contrôlée, afin de rétablir l’équilibre au sein du foyer.

Karim Bennacef