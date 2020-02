<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>On s’habitue au décor de saleté</span>

La ville d’Oran semble progresser dans le domaine de la saleté. En effet, tous les quartiers de la ville possèdent le coin noir de la saleté où les habitants vident leurs déchets, et ce n’est pas la faute des travailleurs du service d’hygiène de l’APC qui font leur travail tous les jours et on le constate. Mais certains habitants « Extra Muros » qui jettent partout les ordures, en salissant la belle image d’antan des rues d’Oran.

Les commerçants participent également à ce décor en jetant leurs ordures sur la voie publique après fermeture de leurs locaux en fin de journée. Actuellement, on constate que les Oranais ne semblent pas s’inquiéter des tas de saletés partout et finissent par s’adapter à cet environnement.

Une grande campagne de sensibilisation doit être menée et doit toucher toutes les catégories de la population sur la propreté et l’environnement et ces actes doivent être verbalisés. On se souvient qu’Oran a gagné la palme de la ville la plus propre d’Algérie et la plus lumineuse dans les années 1984. Période du mandat de l’APC de feu Arif Kaddour et qui fut d’ailleurs le meilleur président d’APC d’Oran, en réalisant beaucoup de belles choses. On cite ; les antennes d’APC de quartier, les rues et trottoirs ont été refaits.

Des logements pour les travailleurs de la commune, des stades de proximité crées et des stades rénovés.Les années 80 semblent être les meilleures pour la ville d’Oran où feu Arif s’est avéré être un grand bâtisseur et meneur d’hommes et l’APC dans son ensemble, a terminé le mandat, devenant ainsi la meilleure APC d’Oran.

Adda.B