<span style='text-decoration: underline;'>Mustapha Guitouni </span>:<br><span style='color:red;'>«On va exporter de l’électricité, c’est une réalité»</span>

Le Ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, a annoncé jeudi à partir d’Oran, que l’Algérie se prépare à exporter de l’électricité. Comme il y aura davantage de production suite à la concrétisation du programme ambitieux du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Lors de la mise en service de la première tranche de la centrale électrique de Boutlélis, le Ministre a annoncé, «on va exporter de l’électricité, on se prépare pour le faire, c’est une réalité» dira-t-il. Le Ministre est revenu, lors de sa visite, sur le programme ambitieux du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ; la réalisation de 8000 mégawatts. Ce plan, selon le Ministre, a permis à l’Algérie d’être en position confortable pour satisfaire ses besoins et pour son développement socio-économique. «Ce programme, dont les projets commencent à donner leurs fruits, va permettre l’accompagnement dans de bonnes conditions, la réalisation de 50 zones industrielles sur l’ensemble du territoire national, décidée par le Président Bouteflika» a-t-il soutenu. Actuellement, l’Algérie produit plus de 19.000 mégawatts et envisage, selon le Ministre, d’atteindre dans quelques années, une production de 27.000 mégawatts, à travers la concrétisation de ce programme comprenant 7 centrales électriques.

«L’Algérie disposait avant l’année 2000, d’une capacité de 6.000 mégawatts» a-t-il poursuivi. Notons que le Ministre, lors de sa visite à Oran, a procédé à la mise en service de la première tranche du projet de la nouvelle centrale électrique de Boutlélis.

D’une capacité de 450 mégawatts, cette centrale a nécessité un investissement de 3500 milliards de centimes. Cet important projet, selon M. Guitouni, permettra de renforcer les capacités de couverture de la région en matière d’électricité et répondre aux besoins de son tissu industriel et agricole, à l’instar de la future usine de montage automobile «Peugeot» à Oran et le projet de l’usine de polypropylène dans le cadre du partenariat entre la Sonatrach et le groupe français Total, prévu dans la zone pétrochimique d’Arzew.

En matière d’investissements, Guitoni a affirmé que l’Algérie va s’orienter davantage vers la pétrochimie. D’autres projets sont en cours de discussion avec des partenaires étrangers pour la réalisation de nouvelles usines dans la région. Lors de sa visite à Oran, le Ministre a également mis en service un poste électrique destiné aux agglomérations périphériques d’Oran ainsi que le réseau de distribution du gaz naturel à El Ançor et Bousfer (Ain El Turk). Il a enfin inauguré le centre national de contact pour les clients de la Sonelgaz à l’échelle de la région Ouest.

Fethi Mohamed