<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Onze décès par noyade en mer depuis juin à Mostaganem</span>

Avec le décès survenu avant-hier à la plage de Sonagther dans la commune de Mostaganem, le nombre de morts par noyade en mer est passé à onze durant cette saison estivale qui a débuté le premier juin dans la wilaya de Mostaganem.

Ces décès sont enregistrés dans les plages non surveillées, ou en dehors des heures de surveillance dans certaines plages autorisées à la baignade. Par ailleurs, au niveau des quatorze wilayas côtières, cinquante neuf décès par noyade ont été enregistrés dans les plages depuis le premiers juin. Une campagne de sensibilisation a lieu sur les dangers auxquels peuvent s’exposer les baigneurs, dans le but de faire diminuer les décès dans les plages et les plans d’eau. Une commission nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale a inspecté avant-hier les plages de la Wilaya, le bilan est satisfaisant.