Ooredoo a participé au Salon de l’Investissement dans le Bâtiment, les Travaux Publics et l’Infrastructure « IMMO-BTP-INVEST », organisé du 27 février au 02 mars 2019 au Complexe Omnisports 19 mai 1956 à Annaba.

Placé sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le salon « IMMO-BTP-INVEST » regroupe de nombreux professionnels de l’Immobilier, du Bâtiment, des Travaux Publics, de l’Infrastructure et de la Logistique et constitue un espace d’affaires et d’échanges économiques. Ainsi, cet évènement représente une occasion pour les exposants algériens et étrangers de promouvoir leurs innovations et leur savoir-faire et de conclure des partenariats stratégiques. Ooredoo a participé au Salon IMMO-BTP-INVEST à travers un stand où les commerciaux de Ooredoo Business ont proposé aux visiteurs professionnels les différentes offres et solutions Ooredoo qui leur sont dédiés. A travers sa présence à cet évènement économique à la capitale économique de l’Est algérien, Ooredoo confirme sa volonté d’accompagner ses clients Entreprises en leur offrant les solutions technologiques les plus adaptées à leurs besoins.