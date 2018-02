<span style='text-decoration: underline;'>Clôture des challenges régionaux en direction de ses partenaires </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo distingue ses partenaires de l’Ouest lauréats de son challenge</span>

Ooredoo a organisé,récemment à Oran, une cérémonie en l’honneur des points de vente et partenaires de l’Ouest du pays, lauréats des challenges organisés en leur direction, et ce en présence des cadres dirigeants de Ooredoo.

Durant ce troisième challenge, qui intervient après ceux lancés pour les points de vente et les partenaires des régions Centre et Est, Ooredoo a récompensé les lauréats qui se sont distingués par leurs réalisations et les résultats exceptionnels qu’ils ont enregistrésdans l’activation de cartes Sim et les rechargements électroniques Storm à traversla région Ouest du pays.

Ainsi, plusieurspoints de vente et partenaires ont été récompensés et ont reçu des scooters habillés aux couleurs de Ooredooet des cadeaux de valeur. Ces initiatives sont une reconnaissance de Ooredoopour les efforts consentis par ses partenaires avec lesquels il compte renforcer ses liens. Ellesconstituent également une manière de les encouragerafin d’améliorer la qualité de ses services et offrir le meilleur à ses clients, partout en Algérie.