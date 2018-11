<span style='text-decoration: underline;'>A la veille du 8ème de finale de la Coupe arabe des Clubs champions </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo encourage le MCA</span>

A la veille du match retour des huitièmes de finale de la Coupe arabe des Clubs champions, entre le Mouloudia Club d’Alger (MCA) et le Nasr saoudien, prévu ce mercredi 28 novembre 2018 au stade olympique du 5 juillet à Alger, Ooredoo, Sponsor officiel du MCA, adresse ses encouragements aux joueurs et au staff technique et administratif du club, et leur réitère son soutien inconditionnel au Doyen pour cette rencontre qualificative au quart de finale de cette importante compétition régionale.

Dans son message d’encouragements aux joueurs, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : « Comme des millions de vos supporters, Ooredoo est fière de vous encourager lors de ce match décisif de la Coupe arabe des Clubs champions et d’accompagner les Champions du Mouloudia dans leur odyssée footballistique arabe. Ooredoo vous souhaite bonne chance et une qualification aux quarts de finale Inchallah. Ooredoo demeure à vos côtés pour réaliser la victoire et exaucer le rêve de tous les supporters de porter le drapeau algérien très haut dans le ciel du football arabe. »

Pour rappel, Ooredoo a signé en octobre dernier un contrat de sponsoring avec le MCA dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de soutien au football national.