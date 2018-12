<span style='text-decoration: underline;'>Coupe Arabe des Clubs Champions </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo félicite le Mouloudia d’Alger suite à sa qualification aux quarts de finale</span>

Suite à sa précieuse victoire lors du match retour des huitièmes de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions face au Nasr saoudien, disputé le mercredi 28 novembre 2018 à Alger, Ooredoo, Sponsor officiel du Mouloudia Club d’Alger (MCA), adresse ses chaleureuses félicitations aux joueurs et au staff technique et administratif du DoyenOoredoo félicite le Mouloudia d’Alger suite à sa qualification aux quarts de finale Suite à sa précieuse victoire lors du match retour des huitièmes de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions face au Nasr saoudien, disputé le mercredi 28 novembre 2018 à Alger, Ooredoo, Sponsor officiel du Mouloudia Club d’Alger (MCA), adresse ses chaleureuses félicitations aux joueurs et au staff technique et administratif du Doyen.

Dans son message de félicitations au Mouloudia d’Alger, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : «Ooredoo est heureuse de ce nouvel exploit des Champions Mouloudéens et les félicite pour cette qualification amplement méritée aux quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Cette deuxième victoire du Doyen face au club saoudien confirme l’énorme potentiel des joueurs algériens et la force de l’équipe et sa suprématie au niveau arabe. Ooredoo réitère son engagement dans le soutien au sport national et sa fierté d’accompagner les grands clubs sportifs algériens qui honorent le football national en portant le drapeau algérien très haut dans les compétitions footballistiques régionales et continentales. »

A la veille de cette rencontre, une délégation de Ooredoo, à sa tête le Directeur général, a effectué une visite de courtoisie au centre d’entrainements duMouloudia Club d’Alger afin d’encourager les joueurs de l’équipe. Une délégation de Ooredoo a également assisté au match au stade du 5 Juillet. Dans le même cadre, une campagne de communication d’encouragement au Doyen a été diffusée à travers les journaux sportifs.

Pour rappel, Ooredoo a signé en octobre dernier un contrat de sponsoring avec le MCA dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de soutien au football national.